Jett Lawrence domine Anaheim-1, pas de chance pour Roczen

Coup d'envoi du championnataméricain de supercrossà l'Angel Stadium d 'Anaheim: le pilote allemand HEP Suzuki Ken Roczen a remporté la première manche en s'imposant d'entrée de jeu devant Aaron Plessinger(KTM) et Eli Tomac(Yamaha), après s'être qualifié en quatrième position. Les qualifications ont été dominées par Jett Lawrence (Honda). Mais l'Australien a chuté lors de la deuxième manche et n'a terminé 'qu' en troisième position'.

Le frère aîné deJett, Hunter Lawrence (Honda), qui s'est qualifié en P8 pour ses débuts en supercross 450, a chuté lors de la première manche et a dû se qualifier en LCQ (last chance qualifyer), mais dans cette course aussi, il a manqué la finale après un nouveau crash et n'a pas marqué de points à Anaheim.

Le départ de la finale a été remporté par Jett Lawrence. Roczen est bien sorti de la porte d'entrée, mais il a été quelque peu repoussé dès le premier virage à droite. Dans le premier passage rythmé après le départ, Shane McElrath est entré en collision avec Malcolm Stewart. Les deux pilotes sont tombés. Roczen, qui se trouvait juste derrière, n'a pas eu l'occasion de l'éviter, a percuté l'arrière de Stewart qui trébuchait, a été mis à terre et a même été touché par la moto de Stewartqui s'est retrouvée coincée au sol. Eli Tomac(Yamaha) a également été impliqué dans l'incident, mais il s'est sorti du chaos du premier tour sans tomber.

Roczen a heureusement pu continuer la course. Son moteur ne s'était pas arrêté lors de l'incident. Le Thuringien a sauté sur sa moto, mais se trouvait en queue de peloton. L'Allemand n'a ensuite pu que limiter les dégâts.

Alors que Jett Lawrence contrôlait la course depuis la tête, Jason Anderson (Kawasaki) et Cooper Webb(Yamaha) se battaient pour la P2. Webb a attaqué Anderson en P2 à plusieurs reprises, mais Anderson a paré chaque attaque de Webb. À deux minutes de l'arrivée, Webb, qui semblait entre-temps un peu frustré, est passé violemment par-dessus le guidon lors du saut de wallcross et a chuté en P6, laissant Sexton hériter du podium pour sa première participation en tant que pilote d'usine Red Bull KTM.

Le champion du mondeMXGP Jorge Prado (GASGAS) s'est qualifié en P9 avec un retard d'environ 2 secondes sur les leaders et a terminé la pré-série en P8. En finale, l'Espagnol est parti en P7 pour ses débuts en supercross américain et s'est livré à un duel avec Eli Tomac pour la P8. Prado a finalement terminé la finale en P13.

En tête, Jett Lawrence est resté incontesté jusqu'à la fin et a remporté l'ouverture de la saison avec une avance de plus de 7 secondes sur Jason Anderson et le tenant du titre Chase Sexton(KTM). Ken Roczen, malgré un crash dont il n'est pas responsable, a fait preuve d'une grande combativité et s'est tout de même classé 9e. Dylan Ferrandis a terminé la course en P5 pour sa première apparition chez Honda aux États-Unis.

La prochaine course du championnat américain de supercross aura lieu le week-end prochain à San Francisco.

Résultats du Supercross d'Anaheim 1 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2 : Jason Anderson (USA), Kawasaki

3 : Chase Sexton (USA), KTM

4. Aaron Plessinger (USA), KTM)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda

6. Cooper Webb (USA), Yamaha

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Justin Cooper (USA), Yamaha

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Ken Roczen (D), Suzuki

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13. Jorge Prado (E), GASGAS

14. Justin Hill (USA), KTM

15. Derek Drake (USA), Suzuki

Classement du championnat après le 1er tour sur 17 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22,(-3)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 20,(-5)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 18, -7)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 15,(-10)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13,(-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 11,(-14)

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 10,(-15)

13. Jorge Prado (E), GASGAS, 9,(-16)

14. Justin Hill (USA), KTM, 8,(-17)

15. Derek Drake (USA), Suzuki, 7,(-18)