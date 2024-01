Jett Lawrence domina Anaheim-1, sfortuna per Roczen

Il Campionatostatunitense di Supercrossha preso il via all'Angel Stadium di Anaheim: il pilota tedesco dell'HEP Suzuki Ken Roczen ha vinto la prima manche con una vittoria da inizio a fine davanti ad Aaron Plessinger(KTM) ed Eli Tomac(Yamaha) dopo essersi qualificato in P4. Le qualifiche sono state dominate da Jett Lawrence (Honda). Tuttavia, l'australiano è caduto nella seconda manche e ha concluso solo in P3.

Il fratello maggioredi Jett, Hunter Lawrence (Honda), che si è qualificato in P8 al suo debutto nel 450 Supercross, è caduto nella prima manche e ha dovuto partecipare alla LCQ (last chance qualifier), ma ha anche perso un posto in finale dopo un'altra caduta ed è rimasto senza punti ad Anaheim.

Jett Lawrence ha vinto la partenza della finale. Roczen è uscito bene dal cancelletto, ma è stato spinto via un po' nella prima curva a destra. Nel primo passaggio ritmico dopo la partenza, Shane McElrath si è scontrato con Malcolm Stewart. Entrambi i piloti sono caduti. Roczen, che si trovava direttamente dietro, non ha avuto la possibilità di evitare l'incidente, si è schiantato contro la parte posteriore del cadente Stewart ed è stato sbalzato a terra e anche colpito dalla moto di Stewarte bloccato a terra. Anche Eli Tomac(Yamaha) è stato coinvolto nell'incidente, ma ha superato il caos del primo giro senza cadere.

Fortunatamente,Roczen è stato in grado di continuare la gara. Il suo motore non si è spento nell'incidente. Il pilota della Turingia è risalito sulla sua moto, ma si è ritrovato in fondo allo schieramento. Il tedesco ha potuto limitare i danni.

Mentre Jett Lawrence controllava la gara dalla testa, Jason Anderson (Kawasaki) e Cooper Webb(Yamaha) hanno lottato per la P2. Webb ha attaccato più volte Anderson in P2, ma Anderson ha parato ogni attacco di Webb. A due minuti dalla fine, Webb, ormai un po' frustrato, è volato violentemente sul manubrio nel salto del wallcross ed è sceso in P6, il che significa che Sexton ha ereditato il podio nella sua prima uscita come pilota ufficiale Red Bull KTM.

Il campione del mondoMXGP Jorge Prado (GASGAS) si è qualificato in P9, a circa 2 secondi dal leader, e ha concluso le qualifiche in P8. In finale, lo spagnolo ha iniziato il suo debutto nel Supercross statunitense in P7 e ha combattuto un duello con Eli Tomac per la P8 finale. Alla fine Prado ha concluso la finale in P13.

Jett Lawrence è rimasto incontrastato in testa fino alla fine e ha vinto l'esordio stagionale con oltre 7 secondi di vantaggio su Jason Anderson e sul campione in carica Chase Sexton(KTM). Ken Roczen ha dato prova di grande combattività nonostante la caduta senza colpa ed è riuscito comunque a chiudere in P9. Dylan Ferrandis ha concluso la gara in P5, alla sua prima apparizione negli USA con la Honda.

La prossima gara del Campionato statunitense di Supercross si terrà il prossimo fine settimana a San Francisco.

Risultati Supercross Anaheim 1:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Chase Sexton (USA), KTM

4° Aaron Plessinger (USA), KTM)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda

6° Cooper Webb (USA), Yamaha

7° Justin Barcia (USA), GASGAS

8° Justin Cooper (USA), Yamaha

9° Eli Tomac (USA), Yamaha

10° Ken Roczen (D), Suzuki

11° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13° Jorge Prado (E), GASGAS

14° Justin Hill (USA), KTM

15° Derek Drake (USA), Suzuki

Classifica del campionato dopo il primo round di 17:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22,(-3)

3° Chase Sexton (USA), KTM, 20,(-5)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM, 18, (-7)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6° Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7° Justin Barcia (USA), GASGAS, 15,(-10)

8° Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9° Eli Tomac (USA) Yamaha, 13,(-12)

10° Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)

11° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 11,(-14)

12° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 10,(-15)

13° Jorge Prado (E), GASGAS, 9,(-16)

14° Justin Hill (USA), KTM, 8,(-17)

15° Derek Drake (USA), Suzuki, 7,(-18)