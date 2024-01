Jett Lawrence domina Anaheim-1, azar de Roczen

O piloto de fábrica da HRC, Jett Lawrence, venceu a abertura da temporada do Campeonato Americano de Supercross em Anaheim com uma vitória do início ao fim. Ken Roczen (Suzuki) caiu na primeira volta e Jorge Prado estreou-se em P13.

O Campeonatodos Estados Unidos de Supercrossarrancou no Angel Stadium, em Anaheim: o piloto alemão da HEP Suzuki, Ken Roczen, venceu a primeira bateria com uma vitória do início ao fim, à frente de Aaron Plessinger(KTM) e Eli Tomac(Yamaha), depois de se ter qualificado em P4. A qualificação foi dominada por Jett Lawrence (Honda). No entanto, o australiano caiu na segunda bateria e "apenas" terminou em P3.

O irmão mais velhode Jett, Hunter Lawrence (Honda), que se qualificou em P8 na sua estreia no Supercross 450, caiu na primeira bateria e teve que ir para o LCQ (last chance qualifier), mas também perdeu um lugar na final depois de outra queda e permaneceu sem pontos em Anaheim.

Jett Lawrence venceu a largada da final. Roczen saiu bem do gate, mas foi empurrado um pouco para fora na primeira curva à direita. Na primeira passagem de ritmo após a largada, Shane McElrath colidiu com Malcolm Stewart. Ambos os pilotos caíram. Roczen, que vinha logo atrás, não teve hipótese de evitar a colisão, embateu na traseira de Stewart que caía e foi atirado ao chão, tendo ainda sido atingido pela moto de Stewarte ficando preso ao chão. Eli Tomac(Yamaha) também esteve envolvido no incidente, mas conseguiu ultrapassar o caos da primeira volta sem se despistar.

Felizmente,Roczen conseguiu continuar a corrida. O seu motor não se avariou no incidente. O piloto da Turíngia saltou para a sua mota, mas deu por si na parte de trás do pelotão. O alemão só pôde então limitar os danos.

Enquanto Jett Lawrence controlava a corrida na frente, Jason Anderson (Kawasaki) e Cooper Webb(Yamaha) lutavam pela P2. Webb atacou Anderson na P2 várias vezes, mas Anderson defendeu-se de todos os ataques de Webb. Dois minutos antes do final, o agora um pouco frustrado Webb voou violentamente sobre o guiador no salto do wallcross e caiu para P6, o que significa que Sexton herdou a posição do pódio na sua primeira participação como piloto da Red Bull KTM.

O Campeão do Mundode MXGP Jorge Prado (GASGAS) qualificou-se em P9, cerca de 2 segundos atrás do líder, e terminou a ronda de qualificação em P8. Na final, o espanhol começou a sua estreia no Supercross dos EUA em P7 e travou um duelo com Eli Tomac pela P8 na final. Prado acabou por terminar a final em P13.

Jett Lawrence manteve-se incontestado na frente até ao final e venceu a abertura da época com mais de 7 segundos de vantagem sobre Jason Anderson e o atual campeão Chase Sexton(KTM). Ken Roczen teve um forte desempenho apesar da sua queda sem culpa e ainda conseguiu terminar em P9. Dylan Ferrandis terminou a corrida em P5 na sua primeira participação na Honda nos EUA.

A próxima corrida do Campeonato Americano de Supercross terá lugar no próximo fim de semana em São Francisco.

Resultados Supercross Anaheim 1:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

3º Chase Sexton (EUA), KTM

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda

6º Cooper Webb (EUA), Yamaha

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS

8º Justin Cooper (EUA), Yamaha

9º Eli Tomac (EUA), Yamaha

10º Ken Roczen (D), Suzuki

11º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

12º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

13º Jorge Prado (E), GASGAS

14º Justin Hill (EUA), KTM

15º Derek Drake (EUA), Suzuki

Classificação do Campeonato após a 1ª ronda de 17:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 22,(-3)

3º Chase Sexton (EUA), KTM, 20,(-5)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 18, (-7)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6º Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 15,(-10)

8º Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 13,(-12)

10º Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)

11º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna, 11,(-14)

12º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 10,(-15)

13º Jorge Prado (E), GASGAS, 9,(-16)

14º Justin Hill (USA), KTM, 8,(-17)

15º Derek Drake (USA), Suzuki, 7,(-18)