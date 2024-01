Jorge Prado (GASGAS/P13) : "Une expérience spéciale".

Le champion du monde MXGP en titre Jorge Prado s'est présenté à Anaheim pour sa première course de supercross. Avec une 13e place, l'Espagnol n'était pas mécontent, mais il sait qu'il a encore beaucoup à apprendre.

Le champion du monde MXGP espagnol Jorge Prado veut participer aux 3 premières manches du championnat américain de supercross. Après 6 semaines d'entraînement en SX aux Etats-Unis, il a participé à sa première course de supercross à Anaheim. En finale, il a manqué de peu le holeshot, a pris le départ dans la zone P7 et a terminé la journée en P13. "C'était une très bonne journée pour moi. Tout était complètement nouveau pour moi : le format du supercross, l'ambiance dans le stade, l'horaire des courses en soirée. Au début, je n'étais pas très à l'aise. J'ai besoin de plus d'expérience. Bien sûr, je dois aussi m'habituer aux pistes de supercross. La section de la planche à laver était très spéciale. Je n'ai jamais vu de tels whoops de ma vie. J'ai encore beaucoup à apprendre dans ce domaine en particulier. Les concurrents sont habitués à ces conditions, mais pour moi, c'est un terrain complètement inconnu".

En MXGP, Prado est depuis longtemps considéré comme un démarreur éclair. Sa réactivité lui a également servi à Anaheim: "Je suis parti de l'extérieur et j'ai failli tirer le holeshot ", se souvient l'Espagnol. "La concurrence est forte, mais je pense que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé pour moi".

En finale, Prado s'est livré à un duel avec Eli Tomac(Yamaha). Tomac a dépassé l'Espagnol, mais ce dernier a répliqué. Dans la section de la planche à laver, il n'a finalement pas pu suivre lerythme de Tomac. "L'intensité de ces courses est extrêmement élevée", explique Prado. "Cette intensité est certes similaire en MXGP, mais ici, les adversaires arrivent de tous les côtés en même temps. C'est incroyablement serré et je ne suis pas habitué à cela de manière aussi flagrante".

Résultats du Supercross d'Anaheim 1 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2 : Jason Anderson (USA), Kawasaki

3 : Chase Sexton (USA), KTM

4. Aaron Plessinger (USA), KTM)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda

6. Cooper Webb (USA), Yamaha

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Justin Cooper (USA), Yamaha

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Ken Roczen (D), Suzuki

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13. Jorge Prado (E), GASGAS

14. Justin Hill (USA), KTM

15. Derek Drake (USA), Suzuki