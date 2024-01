Jorge Prado (GASGAS/P13): "Un'esperienza speciale".

Il campione del mondo MXGP spagnolo Jorge Prado vuole partecipare ai primi 3 round del campionato statunitense di Supercross. Dopo 6 settimane di allenamento negli Stati Uniti, ha completato la sua prima gara di Supercross ad Anaheim. Ha mancato di poco l'holeshot in finale, partendo in P7 e concludendo la giornata in P13. "È stata una giornata molto positiva per me. Era tutto completamente nuovo per me: il formato del Supercross, l'atmosfera nello stadio, il programma con le gare che si protraggono fino alle ore serali. All'inizio non l'ho affrontato molto bene. Ora ho bisogno di più esperienza. Naturalmente, devo anche abituarmi prima alle piste del Supercross. Il tratto di washboard è stato molto particolare. Non ho mai visto un'ondulazione del genere in vita mia. Ho ancora molto da imparare, soprattutto in questo settore. La concorrenza conosce bene queste condizioni, ma per me è un territorio completamente nuovo".

Prado è stato a lungo considerato un fulmineo partente nella MXGP. La sua capacità di reazione gli è stata utile anche ad Anaheim: "Sono partito dall'esterno e ho quasi conquistato l'holeshot ", ricorda lo spagnolo. "La concorrenza è forte, ma credo che nel complesso sia andata abbastanza bene per me".

Nella finale, Prado ha combattuto un duello con Eli Tomac(Yamaha). Tomac ha superato lo spagnolo, ma lui ha contrattaccato. Nel tratto di pista, Prado non è riuscito a tenere il ritmo di Tomac. "L'intensità di queste gare è estremamente elevata", spiega Prado. "Questa intensità è simile a quella della MXGP, ma qui gli avversari arrivano da tutte le parti contemporaneamente. È incredibilmente vicino e non sono abituato a questa forma estrema".

Risultati Supercross Anaheim 1:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda

2: Jason Anderson (USA), Kawasaki

3° Chase Sexton (USA), KTM

4° Aaron Plessinger (USA), KTM)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda

6° Cooper Webb (USA), Yamaha

7° Justin Barcia (USA), GASGAS

8° Justin Cooper (USA), Yamaha

9° Eli Tomac (USA), Yamaha

10° Ken Roczen (D), Suzuki

11° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13° Jorge Prado (E), GASGAS

14° Justin Hill (USA), KTM

15° Derek Drake (USA), Suzuki