Jorge Prado (GASGAS/P13): "Uma experiência especial".

O atual Campeão do Mundo de MXGP, Jorge Prado, competiu na sua primeira corrida de Supercross em Anaheim. O espanhol não ficou insatisfeito com o P13 no final, mas sabe que ainda tem muito a aprender.

O Campeão do Mundo de MXGP espanhol Jorge Prado quer participar nas primeiras 3 rondas do Campeonato de Supercross dos EUA. Após 6 semanas de treino de SX nos EUA, completou a sua primeira corrida de Supercross em Anaheim. Ele perdeu por pouco o holeshot na final, começando em P7 e terminando o dia em P13. "Foi um dia muito bom para mim. Era tudo completamente novo para mim: o formato do Supercross, o ambiente no estádio, o horário com as corridas a decorrerem à noite. Não me adaptei muito bem ao início. Agora preciso de mais experiência. Claro que também tenho de me habituar primeiro às pistas de supercross. A secção de "washboard" foi muito especial. Nunca tinha visto whoops como aquele na minha vida. Ainda tenho muito que aprender, especialmente nesta área. A concorrência está familiarizada com estas condições, mas é um território completamente novo para mim."

Prado há muito que é considerado como um arranque relâmpago no MXGP. A sua capacidade de reagir também o colocou em boa posição em Anaheim: "Comecei por fora e quase fiz o holeshot ", recorda o espanhol. "A competição é forte, mas acho que correu muito bem para mim no geral."

Na final, Prado travou um duelo com Eli Tomac(Yamaha). Tomac ultrapassou o espanhol, mas ele contra-atacou. Na secção de "washboard", acabou por não conseguir acompanhar o ritmo de Tomac. "A intensidade destas corridas é extremamente elevada", explica Prado. "Esta intensidade é semelhante à do MXGP, mas aqui os adversários vêm de todos os lados ao mesmo tempo. É incrivelmente próximo e não estou habituado a esta forma extrema."

Resultado do Supercross Anaheim 1:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2: Jason Anderson (EUA), Kawasaki

3º Chase Sexton (EUA), KTM

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda

6º Cooper Webb (EUA), Yamaha

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS

8º Justin Cooper (EUA), Yamaha

9º Eli Tomac (EUA), Yamaha

10º Ken Roczen (D), Suzuki

11º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

12º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

13º Jorge Prado (E), GASGAS

14º Justin Hill (EUA), KTM

15º Derek Drake (EUA), Suzuki