Ken Roczen/P10: "Apenas podía pilotar recto"

El piloto alemán del HEP Suzuki Ken Roczen empezó con buen pie la temporada en Anaheim. Tras ser cuarto en la clasificación combinada por detrás de Jett Lawrence (Honda), Chase Sexton(KTM) y Cooper Webb(Yamaha), ganó la primera manga y salió desde la pole position en la final. Roczen salió bien desde la salida, pero perdió algunos puestos en la primera curva. "No tomé bien la primera curva y me quedé atrás. Luego me arrancaron la rueda delantera en la primera sección rítmica".

Roczen se fue al suelo y quedó atrapado entre la rueda trasera y el guardabarros de la Husqvarna de Malcolm Stewart. "Sus neumáticos casi me arrancan el trasero", comentó Roczen sobre la situación. Su Suzuki, que yacía en el suelo, seguía en marcha y Roczen reanudó la carrera. Tras el incidente se situó en la parte trasera de la parrilla, pero tuvo que dirigirse a boxes.

"Mi moto estaba tan doblada que tuve que entrar en boxes. Estaba tan atrás después, pero los enganches del manillar seguían totalmente doblados. Hice todo lo que pude para volver a la cabeza, pero como la pista estaba cada vez más bacheada y los surcos se hacían más profundos, me resultaba realmente difícil ir recto."

Roczen luchó y superó a Malcolm Stewart(Husqvarna), Christian Craig, Kyle Chisholm, Shane McElrath, Jorge Prado y Adam Cianciarulo en la carrera para terminar en P10 detrás de Eli Tomac.

La caída, en la que Roczen se vio involucrado sin tener culpa alguna, podría haber acabado mucho peor, ya que la moto de Stewart, contra cuya rueda trasera había chocado, seguía en marcha y la rueda trasera giraba. Roczen tuvo la presencia de ánimo de liberarse rápidamente de su situación y escapó con heridas relativamente leves.

"Seguiremos así y estamos listos para las próximas carreras", declaró el alemán. Tras la primera de las 17 carreras, se encuentra a 13 puntos del líder del campeonato , Jett Lawrence (Honda), en la clasificación general.

Resultados Supercross Anaheim 1:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Jason Anderson (USA), Kawasaki

3º Chase Sexton (USA), KTM

4º Aaron Plessinger (USA), KTM)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda

6º Cooper Webb (USA), Yamaha

7º Justin Barcia (USA), GASGAS

8º Justin Cooper (USA), Yamaha

9º Eli Tomac (USA), Yamaha

10º Ken Roczen (D), Suzuki

11º Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13º Jorge Prado (E), GASGAS

14º Justin Hill (USA), KTM

15º Derek Drake (USA), Suzuki

Clasificación del campeonato tras la ronda 1 de 17:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22,(-3)

3º Chase Sexton (USA), KTM, 20,(-5)

4º Aaron Plessinger (USA), KTM, 18, (-7)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6º Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7º Justin Barcia (USA), GASGAS, 15,(-10)

8º Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9º Eli Tomac (USA) Yamaha, 13,(-12)

10º Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)