Ken Roczen/P10 : "Je ne pouvais presque plus rouler en ligne droite".

Le début de la saison à Anaheim a bien commencé pour le pilote allemand HEP Suzuki Ken Roczen. Après avoir obtenu la quatrième place lors des qualifications combinées derrière Jett Lawrence (Honda), Chase Sexton(KTM) et Cooper Webb(Yamaha), il a remporté le premier heatrace et s'est élancé en pole position lors de la finale. Roczen est bien sorti de la porte, mais il a perdu quelques places dans le premier virage. "Je n'ai pas bien négocié le premier virage et j'ai perdu du terrain. Ensuite, la roue avant m'a été arrachée dans la première section de rythme".

Roczen s'est retrouvé au sol et son arrière-train et sa jambe inférieure se sont retrouvés entre la roue arrière et le garde-boue de la Husqvarna de Malcolm Stewart. "Ses pneus m'ont presque arraché les fesses", a commenté Roczen à propos de la situation. Sa Suzuki, qui était au sol, fonctionnait toujours et Roczen a repris la course. Il s'est retrouvé en queue de peloton après l'incident, mais a dû rentrer au box.

"Ma moto était tellement tordue que j'ai dû rentrer au stand. Je me suis retrouvé si loin derrière, mais les pièces de fixation du guidon étaient encore totalement tordues. J'ai tout donné pour revenir devant, mais alors que la piste devenait de plus en plus défoncée et les ornières plus profondes, il m'était vraiment difficile de rouler droit".

Roczen s'est battu et a dépassé Malcolm Stewart(Husqvarna), Christian Craig, Kyle Chisholm, Shane McElrath, Jorge Prado ainsi qu'Adam Cianciarulo pendant la course pour terminer en 10e position derrière Eli Tomac.

La chute dans laquelle Roczen s'est retrouvé sans en être responsable aurait pu être bien plus grave, car la moto de Stewart, dans la roue arrière de laquelle il s'était encastré, était elle aussi encore en marche et la roue arrière tournait. Grâce à sa présence d'esprit, Roczen a pu se sortir rapidement de sa situation et s'en est sorti avec des blessures relativement légères.

"Nous restons dans le coup et sommes prêts pour les prochaines courses", a déclaré l'Allemand, combatif. Au classement, il accuse un retard de 13 points sur le leader Jett Lawrence (Honda) après la première des 17 courses.

Résultats du Supercross d'Anaheim 1 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2 : Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Chase Sexton (USA), KTM

4. Aaron Plessinger (USA), KTM)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda

6. Cooper Webb (USA), Yamaha

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Justin Cooper (USA), Yamaha

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Ken Roczen (D), Suzuki

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13. Jorge Prado (E), GASGAS

14. Justin Hill (USA), KTM

15. Derek Drake (USA), Suzuki

Classement du championnat après le 1er tour sur 17 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22,(-3)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 20,(-5)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 18, -7)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 15,(-10)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13,(-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)