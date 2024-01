Ken Roczen/P10: "Quase não conseguia andar a direito"

Depois da vitória na ronda de qualificação, Ken Roczen (Suzuki) começou a final de Anaheim 1 na pole position, mas um forte acidente na primeira volta acabou com as suas esperanças. Roczen teve uma fuga com sorte.

A abertura da época em Anaheim teve um bom começo para o piloto alemão da HEP Suzuki, Ken Roczen. Depois de ter sido P4 na qualificação combinada, atrás de Jett Lawrence (Honda), Chase Sexton(KTM) e Cooper Webb(Yamaha), venceu a primeira corrida de qualificação e partiu da pole position na final. Roczen saiu bem do portão, mas perdeu alguns lugares na primeira curva. "Não acertei na primeira curva e caí para trás. Depois a minha roda dianteira foi arrancada na primeira secção de ritmo."

Roczen caiu e ficou com a traseira e a parte inferior da perna presas entre a roda traseira e o guarda-lamas da Husqvarna de Malcolm Stewart. "Os pneus dele quase me arrancaram o rabo", comentou Roczen sobre a situação. A sua Suzuki, que estava caída no chão, ainda estava a funcionar e Roczen retomou a corrida. Ele estava na parte de trás do pelotão após o incidente, mas teve que ir para os boxes.

"A minha moto estava tão dobrada que tive de ir para a box. Fiquei muito para trás depois, mas as fixações do guiador ainda estavam totalmente dobradas. Fiz tudo o que podia para voltar para a frente, mas como a pista estava cada vez mais esburacada e os sulcos mais profundos, achei muito difícil ir a direito."

Roczen lutou e ultrapassou Malcolm Stewart(Husqvarna), Christian Craig, Kyle Chisholm, Shane McElrath, Jorge Prado e Adam Cianciarulo na corrida para terminar em P10 atrás de Eli Tomac.

O acidente, no qual Roczen esteve envolvido sem qualquer culpa, podia ter acabado de forma muito pior, uma vez que a mota de Stewart, em cuja roda traseira chocou, ainda estava a funcionar e a roda traseira estava a rodar. Roczen teve a presença de espírito de se libertar rapidamente da sua situação e escapou com ferimentos relativamente ligeiros.

"Vamos continuar a trabalhar e estamos prontos para as próximas corridas", disse o alemão. Após a primeira das 17 corridas, ele está 13 pontos atrás do líder do campeonato Jett Lawrence (Honda) na classificação.

Resultados Supercross Anaheim 1:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

3º Chase Sexton (EUA), KTM

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda

6º Cooper Webb (EUA), Yamaha

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS

8º Justin Cooper (EUA), Yamaha

9º Eli Tomac (EUA), Yamaha

10º Ken Roczen (D), Suzuki

11º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

12º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

13º Jorge Prado (E), GASGAS

14º Justin Hill (EUA), KTM

15º Derek Drake (EUA), Suzuki

Classificação do Campeonato após a 1ª ronda de 17:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 22,(-3)

3º Chase Sexton (EUA), KTM, 20,(-5)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 18, (-7)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6º Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 15,(-10)

8º Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9º Eli Tomac (USA), Yamaha, 13,(-12)

10º Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)