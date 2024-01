Cooper Webb (Yamaha) : Mauvaise sortie de route en finale et P6

Sa performance lors de l' ouverture de la saison du championnat américain de supercross à Anaheim devrait avoir fait taire ses sceptiques : Cooper Webb, qui est passé de Red Bull KTM à Star Racing Yamaha à la fin de l'année dernière, a remporté la deuxième manche préliminaire et a également dépassé le futur vainqueur Jett Lawrence (Honda) dans cette course.

En finale, après un départ moyen, la lutte pour la deuxième place entre lui et Jason Anderson a été féroce. Webb a attaqué et défié Jason Anderson à plusieurs reprises, mais le pilote d'usine Kawasaki a toujours gardé l'avantage. Webb semblait agacé. Se sentant retenu par Anderson, il a tenté sa chance à tous les endroits possibles et inimaginables, jusqu'à ce qu'il fasse un tonneau au tour 17 sur le walljump et s'écrase violemment sur le guidon.

Webb a heureusement pu se relever rapidement et s'est assuré la sixième place. Son coéquipier du Star Racing, Nate Thrasher, a eu moins de chance dans la finale 250. Thrasher a chuté au même endroit et a dû être évacué de l'Angel Stadium par l'équipe médicale avec une épaule endommagée.

Résultats du Supercross d'Anaheim 1 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Chase Sexton (USA), KTM

4. Aaron Plessinger (USA), KTM)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda

6. Cooper Webb (USA), Yamaha

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Justin Cooper (USA), Yamaha

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Ken Roczen (D), Suzuki

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13. Jorge Prado (E), GASGAS

14. Justin Hill (USA), KTM

15. Derek Drake (USA), Suzuki

Classement du championnat après le 1er tour sur 17 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22,(-3)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 20,(-5)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 18, -7)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 15,(-10)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13,(-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)