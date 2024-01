Cooper Webb (Yamaha): Má queda na final e P6

O piloto de fábrica da Star Racing Yamaha, Cooper Webb, lutou com Jason Anderson (Kawasaki) pela P2 na final de Anaheim-1, mas uma forte queda fê-lo cair para P6. Webb deixou, no entanto, uma forte impressão.

O seu desempenho na abertura da temporada do Campeonato de Supercross dos EUA em Anaheim deveria ter silenciado as suas dúvidas: Cooper Webb, que mudou da Red Bull KTM para a Star Racing Yamaha no final do ano passado, venceu a segunda bateria e também ultrapassou o eventual vencedor Jett Lawrence (Honda) nesta corrida.

Depois de um início moderado, a luta pelo segundo lugar entre ele e Jason Anderson foi feroz na final. Webb atacou e desafiou Jason Anderson uma e outra vez, mas o piloto da Kawasaki manteve-se sempre na frente. Webb parecia irritado. Sentiu-se atrasado por Anderson e tentou tudo o que era possível e impossível, até que capotou no salto para o muro na 17ª volta e caiu pesadamente sobre o guiador.

Felizmente,Webb conseguiu recuperar-se rapidamente e garantiu o sexto lugar. O seu companheiro de equipa na Star Racing, Nate Thrasher, teve menos sorte na final de 250cc. Thrasher caiu no mesmo lugar e teve que ser retirado do Angel Stadium pela equipa médica com um ombro danificado.

Resultados Supercross Anaheim 1:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

3º Chase Sexton (EUA), KTM

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda

6º Cooper Webb (EUA), Yamaha

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS

8º Justin Cooper (EUA), Yamaha

9º Eli Tomac (EUA), Yamaha

10º Ken Roczen (D), Suzuki

11º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

12º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

13º Jorge Prado (E), GASGAS

14º Justin Hill (EUA), KTM

15º Derek Drake (EUA), Suzuki

Classificação do Campeonato após a 1ª ronda de 17:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 22,(-3)

3º Chase Sexton (EUA), KTM, 20,(-5)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 18, (-7)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 16,(-9)

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 15,(-10)

8º Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9º Eli Tomac (USA), Yamaha, 13,(-12)

10º Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)