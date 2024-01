Chase Sexton (3e) : "Un début positif pour la carrière de KTM".

Chase Sexton a réalisé une performance très solide en tant que champion en titre samedi à Anaheim, en Californie, lors de l'ouverture de la saison américaine. Le jeune homme de 24 ans originaire de l'Illinois est monté d'emblée sur le podium au guidon de sa Red Bull-KTM, après la chute de Cooper Webb (Yamaha) dans la phase finale.

Sexton est arrivé en finale derrière la superstar australienne Honda Jett Lawrence et Jason Anderson (Kawasaki), après avoir réalisé le deuxième meilleur temps au tour lors des qualifications. "Je suis venu ici pour gagner et être devant, mais je suis aussi heureux de repartir d'ici avec une place sur le podium", a résumé Sexton, qui a franchi la ligne d'arrivée 13 secondes derrière Lawrence.

Sexton s'est bien remis de la frayeur qu'il a eue lors de la course de qualification, lorsqu'il a été mis à terre très tôt et qu'il a ensuite traversé le peloton pour atteindre la sixième place. "Comme nous l'avons vu l'an dernier, la régularité est tout aussi importante que la vitesse", a déclaré Sexton avant d'ajouter : "Nous savons ce que nous devons travailler. Je me sens encore plus solide cette année et je pense que nous serons en très bonne position".

En regardant l'ensemble de la journée de course, l'éminent nouveau venu chez KTM a constaté : "C'était un début positif pour ma carrière chez Red Bull KTM Factory Racing. Je me réjouis déjà de continuer à progresser au fur et à mesure que les événements se succèdent en ce début de saison".

La deuxième manche de la prestigieuse série de supercross américaine aura lieu le 13 janvier à San Francisco.

Résultats du Supercross Anaheim-1 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Chase Sexton (USA), KTM

4. Aaron Plessinger (USA), KTM)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda

6. Cooper Webb (USA), Yamaha

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Justin Cooper (USA), Yamaha

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Ken Roczen (D), Suzuki

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13. Jorge Prado (E), GASGAS

14. Justin Hill (USA), KTM

15. Derek Drake (USA), Suzuki

Classement du championnat après 1 des 17 épreuves :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22,(-3)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 20,(-5)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 18, -7)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 15,(-10)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13,(-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)