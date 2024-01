Chase Sexton (3°): "Inizio positivo della carriera in KTM".

Chase Sexton ha offerto una prestazione molto solida in qualità di campione in carica all'apertura della stagione statunitense ad Anaheim/California sabato scorso. Il 24enne dell'Illinois è salito subito sul podio in sella alla Red Bull KTM dopo la caduta di Cooper Webb (Yamaha) nelle fasi finali.

Sexton ha concluso la finale dietro alla superstar australiana della Honda Jett Lawrence e a Jason Anderson (Kawasaki), dopo aver fatto registrare il secondo miglior tempo nelle qualifiche. "Sono venuto qui per vincere e stare davanti, ma sono anche felice di lasciare questo posto con un podio", ha riassunto Sexton, che ha tagliato il traguardo con 13 secondi di ritardo da Lawrence.

Sexton ha affrontato bene un momento di paura nella gara di manche, quando è andato a terra nelle prime fasi, per poi sfrecciare in P6. "Come abbiamo visto l'anno scorso, è una questione di costanza e di velocità", ha detto Sexton, aggiungendo: "Sappiamo su cosa dobbiamo lavorare. Quest'anno mi sento ancora più solido e credo che saremo in un'ottima posizione".

Riflettendo sulla giornata di gara nel suo complesso, il nuovo arrivato in KTM ha dichiarato: "È stato un inizio positivo della mia carriera con il Red Bull KTM Factory Racing. Non vedo l'ora di migliorare ulteriormente con il proseguire degli eventi in questa prima fase della stagione".

La seconda prova della prestigiosa serie Supercross statunitense si svolgerà il 13 gennaio a San Francisco.

Risultati Supercross Anaheim-1:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda

2° Jason Anderson (USA), Kawasaki

3° Chase Sexton (USA), KTM

4° Aaron Plessinger (USA), KTM)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda

6° Cooper Webb (USA), Yamaha

7° Justin Barcia (USA), GASGAS

8° Justin Cooper (USA), Yamaha

9° Eli Tomac (USA), Yamaha

10° Ken Roczen (D), Suzuki

11° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13° Jorge Prado (E), GASGAS

14° Justin Hill (USA), KTM

15° Derek Drake (USA), Suzuki

Classifica del campionato dopo 1 dei 17 eventi:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22,(-3)

3° Chase Sexton (USA), KTM, 20,(-5)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM, 18, (-7)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6° Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7° Justin Barcia (USA), GASGAS, 15,(-10)

8° Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13,(-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)