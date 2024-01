Chase Sexton (3º): "Início positivo da carreira na KTM"

O estreante americano da Red Bull KTM, Chase Sexton, falou após a abertura do Supercross em Anaheim 1 sobre o primeiro lugar no pódio para o seu novo empregador da Áustria.

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

Chase Sexton teve um desempenho muito sólido como atual campeão na abertura da temporada dos EUA em Anaheim/Califórnia no sábado. O jovem de 24 anos de Illinois terminou no pódio logo com a Red Bull KTM, depois de Cooper Webb (Yamaha) ter caído na fase final.

Sexton ficou atrás da estrela australiana da Honda, Jett Lawrence, e de Jason Anderson (Kawasaki) na final, depois de ter feito a segunda melhor volta na qualificação. "Vim aqui para ganhar e estar na frente, mas também estou contente por sair daqui com um pódio," resumiu Sexton, que cruzou a linha de meta 13 segundos atrás de Lawrence.

Sexton lidou bem com um momento assustador na corrida de aquecimento, quando foi ao chão logo no início, e depois acelerou pelo pelotão até ao P6. "Como vimos no ano passado, é tanto uma questão de consistência como de velocidade", disse Sexton, acrescentando: "Sabemos o que temos de melhorar. Sinto-me ainda mais sólido este ano e penso que vamos estar numa posição muito boa."

Reflectindo sobre o dia de corrida como um todo, o proeminente estreante da KTM disse: "Tem sido um início positivo da minha carreira com a Red Bull KTM Factory Racing. Já estou ansioso por melhorar ainda mais à medida que os eventos continuam nesta fase inicial da época."

A segunda ronda da prestigiada série US Supercross tem lugar a 13 de janeiro em São Francisco.

Resultados Supercross Anaheim-1:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

3º Chase Sexton (EUA), KTM

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda

6º Cooper Webb (EUA), Yamaha

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS

8º Justin Cooper (EUA), Yamaha

9º Eli Tomac (EUA), Yamaha

10º Ken Roczen (D), Suzuki

11º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

12º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

13º Jorge Prado (E), GASGAS

14º Justin Hill (EUA), KTM

15º Derek Drake (EUA), Suzuki

Classificação do Campeonato após 1 de 17 eventos:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 22,(-3)

3º Chase Sexton (EUA), KTM, 20,(-5)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 18, (-7)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 16,(-9)

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 15,(-10)

8º Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9º Eli Tomac (USA), Yamaha, 13,(-12)

10º Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)