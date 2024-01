Jason Anderson (Kawasaki): "No ha sido nada sucio"

El as de Kawasaki Jason Anderson fue quien más se acercó a Jett Lawrence en el estreno del Supercross en Anaheim 1. El piloto de 30 años incluso adelantó brevemente al australiano por el liderato en la primera vuelta antes de tener que conformarse con la segunda plaza.

Al final, "El Hombre" Anderson y la nueva Kawasaki revisada mantuvieron una reñida batalla por el segundo puesto cuando el piloto de Yamaha Cooper Webb, que regresaba a la categoría, llegó con fuerza por detrás y puso a Anderson bajo mucha presión antes de que Webb saliera despedido de su moto en una caída en picado.

A pesar de todo, el estreno de la temporada fue un éxito para Anderson. "Con una nueva base, por supuesto que quieres rendir, especialmente cuando los chicos nos dan lo que queremos. Tienes mucho trabajo en la cabeza durante el invierno y ese peso estaba sobre mis hombros el fin de semana. Fue positivo hacer una carrera sólida, tenía buena velocidad. Pero esta ha sido la primera de 17 carreras, aún nos queda trabajo por hacer".

Sobre la pelea contra Cooper Webb, Anderson dijo: "Cooper fue respetuoso hasta el intento después de la recta de salida. No fue nada sucio, yo estaba en el interior y no quería que me adelantaran. Sin embargo, la lucha redujo un poco nuestra velocidad. Jett fue capaz de alejarse y luego tuvo una ventaja de tres segundos. Cooper, Jett y yo estuvimos a un ritmo relativamente igualado durante unos 15 minutos en la final. Fue difícil recuperar tiempo. Tenía una trazada ligeramente diferente en los "whoops" y siempre me acercaba un poco más a Jett. Entonces oí a Cooper detrás de mí, siempre se oyen sus revoluciones en los whoops. Ha sido una buena carrera".

Resultados Supercross Anaheim 1:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Jason Anderson (USA), Kawasaki

3º Chase Sexton (USA), KTM

4º Aaron Plessinger (USA), KTM)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda

6º Cooper Webb (USA), Yamaha

7º Justin Barcia (USA), GASGAS

8º Justin Cooper (USA), Yamaha

9º Eli Tomac (USA), Yamaha

10º Ken Roczen (D), Suzuki

11º Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13º Jorge Prado (E), GASGAS

14º Justin Hill (USA), KTM

15º Derek Drake (USA), Suzuki

Clasificación del campeonato tras 1 de 17 pruebas:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22, (-3)

3º Chase Sexton (USA), KTM, 20, (-5)

4º Aaron Plessinger (USA), KTM, 18, (-7)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 17, (-8)

6º Cooper Webb (USA), Yamaha, 16, (-9)

7º Justin Barcia (USA), GASGAS, 15, (-10)

8º Justin Cooper (USA), Yamaha, 14, (-11)

9º Eli Tomac (USA) Yamaha, 13, (-12)

10º Ken Roczen (D), Suzuki, 12, (-13)