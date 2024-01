Jason Anderson (Kawasaki) : "Il n'y avait rien de sale".

L'as Kawasaki Jason Anderson a été le plus proche de Jett Lawrence lors de l'ouverture du Supercross d'Anaheim 1. Le pilote de 30 ans a même brièvement dépassé l'Australien dans le premier tour avant de devoir se contenter de la deuxième place.

A la fin, "El Hombre" Anderson et sa nouvelle Kawasaki révisée ont dû se battre pour la deuxième place lorsque Cooper Webb, un habitué de Yamaha, est arrivé en force derrière Anderson et l'a mis sous pression avant que Webb ne soit éjecté de sa moto par un nose-dive.

Pour Anderson, ce début de saison a néanmoins été une réussite. "Avec une nouvelle base, on veut bien sûr être performant, surtout quand les gars nous donnent ce que nous voulons. On a en tête tout le travail effectué cet hiver et ce week-end, ce poids pesait sur mes épaules. C'était positif d'avoir un événement principal solide - j'avais une bonne vitesse. Mais c'était la première des 17 courses, nous avons encore du travail à faire".

Concernant le combat contre Cooper Webb, Anderson a déclaré : "Cooper était respectueux, jusqu'à l'essai après la ligne droite de départ. Il n'y avait rien de sale, j'étais à l'intérieur et je ne voulais pas me faire dépasser. La lutte a toutefois ralenti notre vitesse. Jett a réussi à s'échapper et a ensuite eu trois secondes d'avance. Cooper, Jett et moi avons roulé relativement au même rythme pendant environ 15 minutes dans la finale. C'était difficile de gagner du temps. Dans les whoops, j'avais une ligne un peu différente et je me rapprochais toujours un peu de Jett. Puis j'ai entendu Cooper derrière moi, on l'entend toujours dans les whoops avec son régime. C'était une bonne course".

Résultats du Supercross d'Anaheim 1 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2 : Jason Anderson (USA), Kawasaki

3 : Chase Sexton (USA), KTM

4. Aaron Plessinger (USA), KTM)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda

6. Cooper Webb (USA), Yamaha

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Justin Cooper (USA), Yamaha

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Ken Roczen (D), Suzuki

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13. Jorge Prado (E), GASGAS

14. Justin Hill (USA), KTM

15. Derek Drake (USA), Suzuki

Classement du championnat après 1 des 17 épreuves :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22, (-3)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 20, (-5)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 18, -7)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 17, (-8)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 16, (-9)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 15, (-10)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 14, (-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13, (-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12, (-13)