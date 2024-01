Jason Anderson (Kawasaki): "Non è stato nulla di sporco".

L'asso della Kawasaki Jason Anderson è stato il più vicino a Jett Lawrence nell'apertura del Supercross ad Anaheim 1. Il 30enne ha persino superato brevemente l'australiano per la testa della corsa al primo giro, prima di doversi accontentare del secondo posto.

Alla fine, "El Hombre" Anderson e la nuova Kawasaki revisionata hanno avuto una battaglia serrata per il secondo posto, quando il rientrante Cooper Webb della Yamaha è arrivato forte da dietro e ha messo Anderson sotto pressione, prima che Webb volasse via dalla sua moto in un tuffo.

Tuttavia, l'apertura della stagione è stata un successo per Anderson. "Con una nuova base, è ovvio che si voglia fare bene, soprattutto quando i ragazzi ci danno quello che vogliamo. Durante l'inverno si è lavorato molto e questo peso era sulle mie spalle nel fine settimana. È stato positivo avere un evento principale solido, avevo una buona velocità. Ma questa era la prima di 17 gare, abbiamo ancora del lavoro da fare".

Sulla lotta contro Cooper Webb, Anderson ha detto: "Cooper è stato rispettoso fino al tentativo dopo il rettilineo di partenza. Non è stato nulla di sporco, ero all'interno e non volevo essere superato. La lotta ha però rallentato un po' la nostra velocità. Jett è riuscito a staccarsi e ad avere un vantaggio di tre secondi. Cooper, Jett e io abbiamo avuto un ritmo relativamente uguale per circa 15 minuti nella finale. È stato difficile recuperare tempo. Avevo una linea leggermente diversa nelle whoops e mi avvicinavo sempre un po' di più a Jett. Poi ho sentito Cooper dietro di me, si sentono sempre i suoi giri nelle whoops. È stata una bella gara".

Risultati Supercross Anaheim 1:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda

2° Jason Anderson (USA), Kawasaki

3° Chase Sexton (USA), KTM

4° Aaron Plessinger (USA), KTM)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda

6° Cooper Webb (USA), Yamaha

7° Justin Barcia (USA), GASGAS

8° Justin Cooper (USA), Yamaha

9° Eli Tomac (USA), Yamaha

10° Ken Roczen (D), Suzuki

11° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13° Jorge Prado (E), GASGAS

14° Justin Hill (USA), KTM

15° Derek Drake (USA), Suzuki

Classifica del campionato dopo 1 dei 17 eventi:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22, (-3)

3° Chase Sexton (USA), KTM, 20, (-5)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM, 18, (-7)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda, 17, (-8)

6° Cooper Webb (USA), Yamaha, 16, (-9)

7° Justin Barcia (USA), GASGAS, 15, (-10)

8° Justin Cooper (USA), Yamaha, 14, (-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13, (-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12, (-13)