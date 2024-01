Jason Anderson (Kawasaki): "Não foi nada sujo"

O ás da Kawasaki Jason Anderson foi quem mais se aproximou de Jett Lawrence na abertura do Supercross em Anaheim 1. O piloto de 30 anos chegou mesmo a passar o australiano pela liderança na primeira volta, antes de ter de se contentar com o segundo lugar.

No final, "El Hombre" Anderson e a nova Kawasaki revista tiveram uma batalha apertada pelo segundo lugar quando o regressado da Yamaha, Cooper Webb, veio de trás e colocou Anderson sob muita pressão antes de Webb cair da mota num mergulho de nariz.

No entanto, a abertura da época foi um sucesso para Anderson. "Com uma nova base, é claro que queremos ter um bom desempenho, especialmente quando os rapazes nos dão o que queremos. Temos muito trabalho em mente durante o inverno e esse peso estava sobre os meus ombros no fim de semana. Foi positivo ter um evento principal sólido - eu tinha boa velocidade. Mas esta foi a primeira de 17 corridas, ainda temos trabalho a fazer".

Sobre a luta contra Cooper Webb, Anderson disse: "Cooper foi respeitoso até à tentativa após a reta da partida. Não foi nada de sujo, eu estava por dentro e não queria ser ultrapassado. No entanto, a luta abrandou um pouco a nossa velocidade. O Jett conseguiu afastar-se e ficou com uma vantagem de três segundos. Cooper, Jett e eu mantivemos um ritmo relativamente igual durante cerca de 15 minutos na final. Foi difícil recuperar tempo. Eu tinha uma linha ligeiramente diferente nos whoops e estava sempre um pouco mais perto do Jett. Depois ouvi o Cooper atrás de mim, ouvem-se sempre as rotações dele nos whoops. Foi uma boa corrida".

Resultados Supercross Anaheim 1:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

3º Chase Sexton (EUA), KTM

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda

6º Cooper Webb (EUA), Yamaha

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS

8º Justin Cooper (EUA), Yamaha

9º Eli Tomac (EUA), Yamaha

10º Ken Roczen (D), Suzuki

11º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

12º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

13º Jorge Prado (E), GASGAS

14º Justin Hill (EUA), KTM

15º Derek Drake (EUA), Suzuki

Classificação do Campeonato após 1 de 17 eventos:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 22, (-3)

3º Chase Sexton (EUA), KTM, 20, (-5)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 18, (-7)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 17, (-8)

6º Cooper Webb (USA), Yamaha, 16, (-9)

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 15, (-10)

8º Justin Cooper (USA), Yamaha, 14, (-11)

9º Eli Tomac (USA), Yamaha, 13, (-12)

10º Ken Roczen (D), Suzuki, 12, (-13)