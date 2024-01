Jett Lawrence: El truco del disco de McGrath

El estreno de la temporada en la prestigiosa serie estadounidense de Supercross fue perfecto para Jett Lawrence. El australiano de 20 años ganó enseguida su primera carrera en la categoría de 450 SX, por delante de Jason Anderson (Kawasaki) y del debutante de Red Bull KTM Chase Sexton. Al hacerlo, "Jettson" creó un nuevo superlativo: nunca antes en los 50 años de historia de la serie un piloto había ganado su primera carrera en la categoría reina.

El icono Jeremy McGrath (52) también triunfó en su debut en 1990, aunque en la categoría de 125cc. A lo largo de su impresionante carrera ganó carreras para Honda, Suzuki y Yamaha. McGrath cuenta con un total de 72 victorias en pruebas principales de Supercross. Lawrence fue preguntado directamente sobre este récord por miembros de la prensa tras su primera victoria en 450 SX.

"En serio, puede que no suceda, porque ya son muchas victorias", dijo el joven australiano. "Pero hay que ponerse un objetivo tan alto. Te vuelve realmente loco y te hace trabajar más duro. Pero eso no significa realmente que vaya a conseguirlo".

Lawrence continuó explicando: "Es más bien que quiero tener un objetivo. Si no lo tuviera, probablemente me conformaría con estar entre los demás y competir por un puesto. Ganar una carrera ahora no cambia nada".

Lawrence se muestra imperturbable ante los comentarios del exterior: "Que la gente diga lo que quiera, a mí no me afecta. Se trataba más bien de marcarme un objetivo, de levantarme cada día con ese objetivo en la cabeza y asegurarme de empujar un poco más para tener esa motivación para mí mismo".

Jettson también recalcó: "Hasta ahora ha valido la pena, pero los chicos de aquí son muy buenos, así que el próximo fin de semana podría ser todo lo contrario. Podría liarla completamente".

Resultados Supercross Anaheim-1:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Jason Anderson (USA), Kawasaki

3º Chase Sexton (USA), KTM

4º Aaron Plessinger (USA), KTM)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda

6º Cooper Webb (USA), Yamaha

7º Justin Barcia (USA), GASGAS

8º Justin Cooper (USA), Yamaha

9º Eli Tomac (USA), Yamaha

10º Ken Roczen (D), Suzuki

11º Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13º Jorge Prado (E), GASGAS

14º Justin Hill (USA), KTM

15º Derek Drake (USA), Suzuki

Clasificación del campeonato tras 1 de 17 pruebas:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22,(-3)

3º Chase Sexton (USA), KTM, 20,(-5)

4º Aaron Plessinger (USA), KTM, 18, (-7)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6º Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7º Justin Barcia (USA), GASGAS, 15,(-10)

8º Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9º Eli Tomac (USA) Yamaha, 13,(-12)

10º Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)