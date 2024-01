Jett Lawrence : Le tour du record McGrath

Le début de la saison dans la prestigieuse série américaine de supercross s'est parfaitement déroulé pour Jett Lawrence. Le jeune Australien de 20 ans a remporté sa première course dans la catégorie 450 SX, qui plus est de manière souveraine devant Jason Anderson sur Kawasaki et la nouvelle recrue Red Bull-KTM Chase Sexton. Jettson" a ainsi créé un nouveau superlatif : jamais dans les 50 ans d'histoire de la série, un pilote n'avait remporté sa première course dans la catégorie reine.

L'icône Jeremy McGrath (52 ans) s'était également illustré lors de ses débuts en 1990, mais dans la catégorie 125 cm3. Il a ensuite remporté des courses pour Honda, Suzuki et Yamaha au cours de son impressionnante carrière. Au total, McGrath a remporté 72 victoires lors d'événements majeurs en supercross. Lawrence a été directement interrogé par les représentants de la presse sur ce record visé après sa première victoire en 450 SX.

"Sérieusement, cela n'arrivera peut-être pas, car il y a déjà beaucoup de victoires", a déclaré le jeune Australien. "Mais il faut se fixer un objectif aussi élevé. Cela vous rend vraiment fou et vous travaillez plus dur. Mais cela ne signifie pas vraiment que je vais y arriver".

Puis Lawrence a continué à expliquer : "C'est plus comme si je voulais avoir un but. Si je n'avais pas d'objectif, je serais peut-être déjà content d'être là et de courir pour une position quelconque. Gagner une course maintenant ne change pas vraiment la donne".

Les remarques extérieures laissent Lawrence de marbre : "Que les gens disent ce qu'ils veulent, cela ne me touche pas. Il s'agissait plus de fixer un objectif pour moi, afin que je me réveille chaque jour avec cet objectif en tête et que je m'assure de pousser un peu plus pour avoir cette motivation pour moi".

Jettson a également souligné : "Jusqu'à présent, cela a porté ses fruits, mais les gars ici sont vraiment bons, donc le week-end prochain pourrait déjà être tout le contraire. Je pourrais aussi me planter complètement".

Résultats du Supercross Anaheim-1 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Chase Sexton (USA), KTM

4. Aaron Plessinger (USA), KTM)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda

6. Cooper Webb (USA), Yamaha

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Justin Cooper (USA), Yamaha

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Ken Roczen (D), Suzuki

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13. Jorge Prado (E), GASGAS

14. Justin Hill (USA), KTM

15. Derek Drake (USA), Suzuki

Classement du championnat après 1 des 17 épreuves :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22,(-3)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 20,(-5)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 18, -7)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 15,(-10)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13,(-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)