Jett Lawrence: Il trucco del disco di McGrath

L'apertura della stagione della prestigiosa serie Supercross statunitense è andata alla perfezione per Jett Lawrence. Il ventenne australiano ha vinto subito la sua prima gara nella classe 450 SX, precedendo Jason Anderson su Kawasaki e l'esordiente Red Bull KTM Chase Sexton. Così facendo, "Jettson" ha creato un nuovo superlativo: mai prima d'ora, nei 50 anni di storia della serie, un pilota aveva vinto la sua prima gara nella classe regina.

Anche l'icona Jeremy McGrath (52) ha avuto successo al suo debutto nel 1990, anche se nella classe 125cc. Nel corso della sua impressionante carriera ha vinto gare per Honda, Suzuki e Yamaha. McGrath vanta un totale di 72 vittorie nel Supercross. A Lawrence è stato chiesto direttamente da alcuni giornalisti di parlare di questo record dopo la sua prima vittoria nella 450 SX.

"Seriamente, potrebbe non accadere, perché sono già molte vittorie", ha detto il giovane australiano. "Ma bisogna porsi un obiettivo così alto. Ti fa impazzire e ti fa lavorare di più. Ma questo non significa che lo raggiungerò".

Lawrence ha poi spiegato: "È più che altro che voglio avere un obiettivo. Se non avessi un obiettivo, probabilmente mi accontenterei di essere nella mischia e di gareggiare per una posizione. Vincere una gara ora non cambia nulla".

Lawrence non si lascia turbare dai commenti esterni: "La gente può dire quello che vuole, non mi riguarda. Si trattava più che altro di fissare un obiettivo per me stesso, in modo da svegliarmi ogni giorno con quell'obiettivo in testa e fare in modo di spingere un po' di più per avere quella motivazione per me stesso".

Jettson ha anche sottolineato: "Finora ha dato i suoi frutti, ma i ragazzi qui sono davvero bravi, quindi il prossimo fine settimana potrebbe essere l'esatto contrario. Potrei rovinare tutto".

Risultati Supercross Anaheim-1:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda

2° Jason Anderson (USA), Kawasaki

3° Chase Sexton (USA), KTM

4° Aaron Plessinger (USA), KTM)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda

6° Cooper Webb (USA), Yamaha

7° Justin Barcia (USA), GASGAS

8° Justin Cooper (USA), Yamaha

9° Eli Tomac (USA), Yamaha

10° Ken Roczen (D), Suzuki

11° Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13° Jorge Prado (E), GASGAS

14° Justin Hill (USA), KTM

15° Derek Drake (USA), Suzuki

Classifica del campionato dopo 1 dei 17 eventi:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22,(-3)

3° Chase Sexton (USA), KTM, 20,(-5)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM, 18, (-7)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6° Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7° Justin Barcia (USA), GASGAS, 15,(-10)

8° Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13,(-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)