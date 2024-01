Jett Lawrence: O truque com o disco de McGrath

A abertura da temporada na prestigiada série US Supercross correu na perfeição para Jett Lawrence. O australiano de 20 anos venceu logo a sua primeira corrida na classe 450 SX, à frente de Jason Anderson, da Kawasaki, e do recém-chegado Chase Sexton, da Red Bull KTM. Ao fazê-lo, "Jettson" criou um novo superlativo: nunca antes, nos 50 anos de história da série, um piloto tinha vencido a sua primeira corrida na categoria rainha.

O ícone Jeremy McGrath (52) também foi bem sucedido na sua estreia em 1990, embora na classe de 125cc. Ao longo da sua impressionante carreira, ganhou corridas para a Honda, Suzuki e Yamaha. McGrath tem um total de 72 vitórias em eventos principais de Supercross em seu nome. Lawrence foi diretamente questionado sobre este recorde por membros da imprensa após a sua primeira vitória nas 450 SX.

"A sério, pode não acontecer, porque já são muitas vitórias," disse o jovem australiano. "Mas é preciso estabelecer um objetivo tão elevado. Isso deixa-nos mesmo loucos e faz-nos trabalhar mais. Mas isso não quer dizer que o vá conseguir".

Lawrence continuou a explicar: "É mais o facto de eu querer ter um objetivo. Se não tivesse um objetivo, provavelmente ficaria contente só por estar na mistura e correr por uma posição. Ganhar uma corrida agora não muda nada".

Lawrence não se incomoda com os comentários do exterior: "As pessoas podem dizer o que quiserem, isso não me afecta. Foi mais uma questão de estabelecer um objetivo para mim próprio, para que eu acorde todos os dias com esse objetivo na cabeça e me esforce um pouco mais para ter essa motivação."

Jettson também sublinhou: "Até agora tem valido a pena, mas o pessoal aqui é muito bom, por isso o próximo fim de semana pode ser completamente o oposto. Posso estragar tudo."

Resultados Supercross Anaheim-1:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

3º Chase Sexton (EUA), KTM

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda

6º Cooper Webb (EUA), Yamaha

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS

8º Justin Cooper (EUA), Yamaha

9º Eli Tomac (EUA), Yamaha

10º Ken Roczen (D), Suzuki

11º Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

12º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

13º Jorge Prado (E), GASGAS

14º Justin Hill (EUA), KTM

15º Derek Drake (EUA), Suzuki

Classificação do Campeonato após 1 de 17 eventos:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 22,(-3)

3º Chase Sexton (EUA), KTM, 20,(-5)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 18, (-7)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6º Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 15,(-10)

8º Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9º Eli Tomac (USA), Yamaha, 13,(-12)

10º Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)