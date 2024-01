Previa SX San Francisco: ¿Primera carrera con lluvia?

La segunda ronda del Campeonato de Supercross de EE.UU. tendrá lugar el próximo fin de semana en el abierto Oracle Park de San Francisco. Las previsiones meteorológicas anuncian una alta probabilidad de chubascos el sábado por la tarde, con máximas diurnas de 13 grados. Por lo tanto, podría ser que viviéramos la primera carrera con lluvia de la temporada.

El piloto australiano de HRC Jett Lawrence se ha colocado en cabeza de los Big Boys. En la primera carrera de la temporada, en Anaheim, fue uno de los mejores pilotos de su categoría y será el rival a batir esta temporada. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) estaba en buena forma en el inicio de la temporada hace una semana, pero después de ganar la carrera previa y la pole position, tuvo que rodar detrás tras una colisión por causas ajenas a su voluntad y con la moto doblada. A pesar de ello, el alemán se las arregló para terminar en P10 con una gran actuación de lucha y pilotaje, limitando así los daños.

Cooper Webb también estuvo en buena forma en Anaheim, aunque se cayó en la final y cayó de la P2 a la P6, mientras que su compañero de equipo en el Star Racing Yamaha, Eli Tomac, aún no ha encontrado su ritmo de competición tras su larga pausa por lesión. Jason Anderson, piloto oficial de Kawasaki, demostró su antigua fuerza en Anaheim al terminar segundo. El defensor del título, Chase Sexton, terminó tercero en el podio en su primera aparición como piloto oficial de KTM, por delante de Aaron Plessinger(KTM), también en buena forma. Dylan Ferrandis, que este año pilota una Honda privada, demostró en Anaheim que aún puede estar delante incluso sin equipo de fábrica. El debut de Hunter Lawrence en la categoría de 450 Supercross no terminó para el australiano hasta la esperanzadora eliminatoria tras una caída en las series, en las que no logró clasificarse. ElCampeón del Mundo de MXGP JorgePrado (GASGAS) también volverá a la parrilla en San Francisco. El español terminó P13 en Anaheim.

Clasificación del campeonato tras la primera ronda de 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22,(-3)

3º Chase Sexton (USA), KTM, 20,(-5)

4º Aaron Plessinger (USA), KTM, 18, (-7)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6º Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7º Justin Barcia (USA), GASGAS, 15,(-10)

8º Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9º Eli Tomac (USA) Yamaha, 13,(-12)

10º Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)

En el Campeonato Lites West Coast, el piloto oficial de Husqvarna RJ Hampshire se ha colocado líder tras la primera carrera. El debutante de HRC Jo Shimoda se ha quedado fuera del podio tras una floja salida. El piloto oficial de Red Bull KTM Julien Beaumer tuvo una actuación sorprendentemente buena en la final de Anaheim, mezclándose con el grupo de cabeza y terminando la carrera en P6.

Clasificación del Campeonato 250 Oeste tras la ronda 1

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 25

2º Jordon Smith (USA), Yamaha, 22,(-3)

3º Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 20,(-5)

4º Jo Shimoda (J), Honda, 18,(-7)

5º Maximus Vohland (USA), Kawasaki, 17,(-8)

6º Julien Beaumer (USA), KTM, 16,(-9)

7º Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 15,(-10)

8º Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 14,(-11)

9º Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 13,(-12)

10º Carson Mumford (EE.UU.), Honda, 12, (-13)

Las 17 rondas de la serie AMA Supercross se retransmitirán en directo por streaming previo pago de una cuota.

Así se podrán seguir las carreras

Livetiming (gratuito)

Livestream (de pago)





Horario del Supercross de San Francisco*)

Sábado, 13 de enero de 2024

19:40 - Entrenamientos libres

20:50 - Calificación 250

21:20 - Entrenamientos clasificatorios 450

Domingo, 14 de enero de 2024

Eliminatorias

02:36 - 250SX eliminatoria 1

02:50 - 250SX manga 2



03:21 - 450SX manga 1

02:18 - 450SX eliminatoria 2

Last Ch ance Qualifier

03:52 - 250SX Last Chance Qualifier

04:03 - 450SX Última oportunidad de clasificación

Finales

04:23 - 250SX Main Event (15 Minutos + 1 vuelta)

04:56 - 450SX Main Event (20 Minutos + 1 Vuelta)



*) Datos en CET sin garantía