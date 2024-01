Aperçu SX San Francisco : première course sous la pluie ?

Le week-end prochain, la deuxième manche du championnat américain de supercross aura lieu au parc ouvert Oracle de San Francisco. Les prévisions météorologiques annoncent une forte probabilité d'averses pour le samedi après-midi, avec des températures maximales de 13 degrés en journée. Il se pourrait donc que nous assistions à la première course sous la pluie de la saison.

Chez les Big Boys, c'est le pilote officiel australien du HRC, Jett Lawrence, qui a pris les rênes. Il était dans une classe à part lors de l'ouverture de la saison à Anaheim et c'est lui qu'il faudra battre cette saison. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) s'est présenté en bonne forme lors du coup d'envoi de la saison il y a une semaine, mais après avoir remporté la manche préliminaire et décroché la pole position, il a dû se mettre à terre après une collision dont il n'était pas responsable et suivre le peloton avec une moto tordue. Malgré cela, l'Allemand a réussi à se hisser à la 10e place grâce à une performance de combattant et de pilote et a ainsi pu limiter les dégâts.

Cooper Webb s'est également montré en forme à Anaheim, mais il a chuté en finale et est passé de la deuxième à la sixième place, tandis que son coéquipier du Star Racing Yamaha, Eli Tomac, n'a pas encore retrouvé le rythme de la course après sa longue pause due à une blessure. Le pilote officiel Kawasaki Jason Anderson a montré sa force d'antan en se classant deuxième à Anaheim. Pour sa première apparition en tant que pilote d'usine KTM, le tenant du titre Chase Sexton est monté sur la troisième marche du podium devant Aaron Plessinger(KTM), lui aussi en forme. Dylan Ferrandis, qui s'élance cette année sur une Honda privée, a montré à Anaheim qu'il pouvait être devant même sans matériel d'usine. Les débuts de Hunter Lawrence dans la catégorie 450 Supercross se sont soldés par un échec pour l'Australien, qui n'a pas réussi à se qualifier après un crash lors de la manche préliminaire. Le champion du monde MXGP JorgePrado (GASGAS) sera lui aussi au départ à san Francisco. L'Espagnol s'est classé 13e à Anaheim.

Classement du championnat après le premier tour sur 17 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22,(-3)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 20,(-5)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 18, -7)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 15,(-10)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13,(-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)

Dans le championnat Lites de la côte ouest, le pilote officiel Husqvarna RJ Hampshire a pris la tête après la première course. La nouvelle recrue du HRC, Jo Shimoda, n 'a pas réussi à monter sur le podium après des départs peu convaincants. Le pilote d'usine Red Bull KTM Julien Beaumer s'est montré étonnamment fort en se mêlant au groupe de tête lors de la finale d'Anaheim et en terminant la course en 6e position.

Classement du championnat 250 West après le premier tour

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 25

2. Jordon Smith (USA), Yamaha, 22,(-3)

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 20,(-5)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 18,(-7)

5. Maximus Vohland (USA), Kawasaki, 17,(-8)

6. Julien Beaumer (USA), KTM, 16,(-9)

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 15,(-10)

8. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 14,(-11)

9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 13,(-12)

10. Carson Mumford (USA), Honda, 12,(-13)

Les 17 manches de la série AMA Supercross seront retransmises en live streaming payant.

Les courses peuvent ainsi être suivies :

Livetiming (gratuit)

Livestream (payant)





Horaire du Supercross de San Francisco*)

Samedi 13 janvier 2024

19:40 - Essais libres

20:50 - Entraînement de qualification 250

21:20 - Entraînement de qualification 450

Dimanche, 14 janvier 2024

Épreuves préliminaires

02:36 - 250SX Épreuve préliminaire 1

02:50 - 250SX Préliminaire 2



03:21 - 450SX pré-série 1

02:18 - 450SX pré-série 2

Qualificateur de la dernière chance

03:52 - 250SX Qualificateur de la dernière chance

04:03 - 450SX Qualifier la dernière chance

Finales

04:23 - 250SX Main Event (15 Minutes + 1 tour)

04:56 - 450SX Main Event (20 Minutes + 1 tour)



*) Données en heure d'Europe centrale non garanties