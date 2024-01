Anteprima SX San Francisco: prima gara sotto la pioggia?

La seconda prova del Campionato statunitense di Supercross si svolgerà il prossimo fine settimana all'Oracle Park di San Francisco. Le previsioni meteo prevedono un'alta probabilità di rovesci di pioggia nel pomeriggio di sabato, con massime diurne di 13 gradi. Potrebbe quindi verificarsi la prima gara sotto la pioggia della stagione.

Il pilota australiano della HRC Jett Lawrence ha preso il comando della classifica dei Big Boys. Ha fatto valere la sua classe all'esordio stagionale ad Anaheim e sarà il pilota da battere in questa stagione. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) era in ottima forma all'esordio stagionale di una settimana fa, ma dopo aver vinto il pre-gara e la pole position, ha dovuto fare dietrofront in seguito a una collisione senza colpa e con la moto piegata. Nonostante ciò, il tedesco è riuscito a concludere in P10 grazie a una forte prestazione di lotta e di guida, limitando così i danni.

Anche Cooper Webb era in buona forma ad Anaheim, anche se è caduto nel finale ed è sceso dalla P2 alla P6, mentre il suo compagno di squadra Star Racing Yamaha Eli Tomac non ha ancora trovato il suo ritmo di gara dopo la lunga pausa per infortunio. Il pilota ufficiale Kawasaki Jason Anderson ha mostrato la sua vecchia forza ad Anaheim, ottenendo il secondo posto. Il campione in carica Chase Sexton è salito sul terzo gradino del podio nella sua prima apparizione come pilota ufficiale KTM, davanti ad Aaron Plessinger(KTM), anch'egli in buona forma. Dylan Ferrandis, che quest'anno è in sella a una Honda privata, ha dimostrato ad Anaheim di poter stare davanti anche senza l'equipaggiamento di serie. Il debutto di Hunter Lawrence nella classe 450 del Supercross si è concluso per l'australiano solo nella manche delle speranze dopo una caduta nelle manche, dove non è riuscito a qualificarsi. Anche il campione del mondo MXGP JorgePrado (GASGAS) tornerà in griglia a San Francisco. Lo spagnolo ha chiuso in P13 ad Anaheim.

Classifica del campionato dopo il primo round di 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22,(-3)

3° Chase Sexton (USA), KTM, 20,(-5)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM, 18, (-7)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6° Cooper Webb (USA), Yamaha, 16,(-9)

7° Justin Barcia (USA), GASGAS, 15,(-10)

8° Justin Cooper (USA), Yamaha, 14,(-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13,(-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)

Nel Campionato Lites Costa Ovest, il pilota ufficiale Husqvarna RJ Hampshire ha preso il comando dopo la prima gara. Il nuovo arrivato in HRC Jo Shimoda ha mancato il podio dopo una partenza debole. Il pilota del team Red Bull KTM Julien Beaumer ha fatto una prestazione sorprendente nella finale di Anaheim, mischiandosi al gruppo di testa e concludendo la gara in P6.

Classifica del campionato 250 West dopo il primo round

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 25

2° Jordon Smith (USA), Yamaha, 22,(-3)

3° Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 20,(-5)

4° Jo Shimoda (J), Honda, 18,(-7)

5° Maximus Vohland (USA), Kawasaki, 17,(-8)

6° Julien Beaumer (USA), KTM, 16,(-9)

7° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 15,(-10)

8° Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 14,(-11)

9° Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 13,(-12)

10° Carson Mumford (USA), Honda, 12,(-13)

Tutti i 17 round della serie AMA Supercross saranno trasmessi in diretta streaming a pagamento.

Ecco come seguire le gare:

Livetiming (gratuito)

Livestream (a pagamento)





Programma del Supercross di San Francisco*)

Sabato 13 gennaio 2024

19:40 - Prove libere

20:50 - Prove di qualificazione 250

21:20 - Prove di qualificazione 450

Domenica 14 gennaio 2024

Manches

02:36 - 250SX manche 1

02:50 - Manche 2 250SX



03:21 - 450SX manche 1

02:18 - 450SX manche 2

Qualificazione ultima chance

03:52 - Qualificazione ultima chance 250SX

04:03 - 450SX Ultima possibilità di qualificazione

Finali

04:23 - Main Event 250SX (15 minuti + 1 giro)

04:56 - Evento principale 450SX (20 minuti + 1 giro)



*) Dati in CET senza garanzia