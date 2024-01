Antevisão do SX São Francisco: Primeira corrida com chuva?

A segunda ronda do Campeonato dos Estados Unidos de Supercross terá lugar no próximo fim de semana no Oracle Park, em São Francisco. As previsões meteorológicas prevêem uma elevada probabilidade de aguaceiros no sábado à tarde, com temperaturas máximas de 13 graus durante o dia. Assim, é possível que tenhamos a primeira corrida com chuva da época.

O piloto australiano da HRC Works, Jett Lawrence, assumiu a liderança entre os Big Boys. Ele esteve numa classe própria na abertura da temporada em Anaheim e será o único a ser batido nesta temporada. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) esteve em boa forma na abertura da época, há uma semana, mas depois de vencer a pré-corrida e a pole position, teve de rodar atrás do pelotão após uma colisão sem culpa própria e com a mota dobrada. Apesar disso, o alemão conseguiu terminar em P10 com um forte desempenho de luta e pilotagem, limitando assim os danos.

Cooper Webb também esteve em boa forma em Anaheim, apesar de ter caído na final e ter caído de P2 para P6, enquanto o seu companheiro de equipa da Star Racing Yamaha, Eli Tomac, ainda não encontrou o seu ritmo de corrida depois da longa paragem por lesão. O piloto de fábrica da Kawasaki, Jason Anderson, mostrou a sua antiga força em Anaheim, com o segundo lugar. O campeão Chase Sexton terminou no terceiro lugar do pódio na sua primeira participação como piloto de fábrica da KTM, à frente de Aaron Plessinger(KTM), que também esteve em boa forma. Dylan Ferrandis, que está a pilotar uma Honda privada este ano, mostrou em Anaheim que ainda pode estar na frente mesmo sem equipamento de fábrica. A estreia de Hunter Lawrence no Supercross na classe 450 terminou para o australiano apenas na esperançosa bateria, depois de uma queda nas mangas, onde não se conseguiu qualificar. O Campeão do Mundo de MXGP JorgePrado (GASGAS) também vai estar de volta à grelha em São Francisco. O espanhol terminou em P13 em Anaheim.

Classificação do Campeonato após a 1ª ronda de 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 22,(-3)

3º Chase Sexton (EUA), KTM, 20,(-5)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 18, (-7)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 17,(-8)

6º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 16,(-9)

7º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 15,(-10)

8º Justin Cooper (EUA), Yamaha, 14,(-11)

9º Eli Tomac (USA), Yamaha, 13,(-12)

10º Ken Roczen (D), Suzuki, 12,(-13)

No Campeonato Lites Costa Oeste, o piloto da Husqvarna RJ Hampshire assumiu a liderança após a primeira corrida. O recém-chegado à HRC, Jo Shimoda, não conseguiu subir ao pódio depois de um arranque fraco. O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Julien Beaumer, teve um desempenho surpreendentemente forte na final de Anaheim, misturando-se com o grupo da frente e terminando a corrida em P6.

Classificação do Campeonato 250 Oeste após a 1ª ronda

1. RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 25

2º Jordon Smith (EUA), Yamaha, 22,(-3)

3º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki, 20,(-5)

4º Jo Shimoda (J), Honda, 18,(-7)

5º Maximus Vohland (EUA), Kawasaki, 17,(-8)

6º Julien Beaumer (USA), KTM, 16,(-9)

7º Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 15,(-10)

8º Mitchell Oldenburg (EUA), Honda, 14,(-11)

9º Ryder DiFrancesco (EUA), GASGAS, 13,(-12)

10º Carson Mumford (USA), Honda, 12,(-13)

Todas as 17 rondas da série AMA Supercross serão transmitidas em direto mediante o pagamento de uma taxa.

É assim que as corridas podem ser seguidas:

Livetiming (gratuito)

Livestream (pago)





Calendário do Supercross de São Francisco*)

Sábado, 13 de janeiro de 2024

19:40 - Treinos livres

20:50 - Treino de qualificação 250

21:20 - Treino de qualificação 450

Domingo, 14 de janeiro de 2024

Eliminatórias

02:36 - Eliminatória 1 das 250SX

02:50 - 250SX bateria 2



03:21 - 450SX bateria 1

02:18 - 450SX bateria 2

Qualificatória da Última Chance

03:52 - Qualificatória da Última Chance da 250SX

04:03 - Qualificatória da última chance da 450SX

Finais

04:23 - Evento Principal 250SX (15 Minutos + 1 volta)

04:56 - Evento Principal 450SX (20 Minutos + 1 Volta)



*) Dados em CET sem garantia