Chase Sexton (KTM) dans la boue devant Tomac et Roczen

Le tenant du titre Chase Sexton (Red Bull KTM) s'est imposé dans une course chaotique dans la boue de San Francisco, devançant Jett Lawrence (Honda) et prenant la tête du classement. Ken Roczen a terminé troisième.

Après l'arrivée de la vague de froid sur la côte ouest américaine, la deuxième manche du championnat américain de supercross s'est enfoncée dans la boue. Les ornières profondes, la pluie et le vent ont donné du fil à retordre aux pilotes. Le champion MXGP en titre Jorge Prado (GASGAS) a remporté la première manche préliminaire devant Chase Sexton(KTM), Ken Roczen(Suzuki) et Eli Tomac(Yamaha). Jett Lawrence (Honda), qui était encore supérieur lors de l'ouverture de la saison à Anaheim, a dû faire face à un roll-off défectueux de ses lunettes et à des problèmes de visibilité et a terminé en P5. Le Français Dylan Ferrandis (Honda) a remporté le deuxième heatrace devant Cooper Webb(Yamaha) et Aaron Plessinger(KTM).

Le tenant du titre Chase Sexton a pris la tête de la course et, compte tenu des circonstances, il bénéficiait encore de la meilleure visibilité en tête de peloton. Ken Roczen a tiré le holeshot juste devant Sexton, mais dès la première colline, l'Allemand a trébuché et a étranglé sa moto. Plusieurs pilotes ont chuté dans le premier virage, notamment Malcolm Stewart(Husqvarna), Jason Anderson (Kawasaki) et Christian Craig(Husqvarna). Malcolm Stewart a dû abandonner la course.

Ken Roczen a dû remonter depuis la fin du peloton après son erreur du premier tour, mais il était déjà 10e à la sortie du premier tour. Au deuxième tour, l'Allemand s'était déjà battu pour remonter en P5. Après le troisième tour, 'K-Roc' avait déjà atteint la troisième place et avait pu entre-temps combler l'écart avec Eli Tomac(Yamaha), mais lorsque les dépassements ont commencé, les conditions sont devenues de plus en plus brutales. La piste s'enfonçait dans l'eau et les pilotes devaient sans cesse chercher de nouvelles traces car des pilotes ayant trébuché bloquaient la ligne idéale.

Sexton a eu la chance d'éviter la chute en percutant Jett Lawrence (Honda), qui avait chuté. Jett s'est retrouvé à terre à plusieurs reprises dans la finale et semblait complètement frustré à la fin. En P9, il n'a pu que limiter les dégâts.

Tomac, en P2, s'est encore rapproché du leader Sexton dans les dernières minutes, mais c'est finalement le champion en titre qui s'est imposé avec une avance de 7,4 secondes sur Tomac. Roczen a finalement franchi la ligne d'arrivée en P3 avec un retard de 27 secondes sur les leaders. Le coéquipier de Roczen chez Suzuki , Shane McElrath, a terminé quatrième de cette course.

Avec son triomphe à San Francisco, Sexton n'a pas seulement remporté la première victoire de sa nouvelle équipe Red Bull KTM, mais il a également pris la tête du championnat. Jett Lawrence est relégué à la deuxième place et Eli Tomac est déjà en troisième position après le deuxième tour du championnat. Roczen est 7e au classement avec 12 points de retard sur le leader.

Le champion du monde MXGP espagnol Jorge Prado (GASGAS) a également trébuché à plusieurs reprises lors de la finale et a finalement terminé à la 7e place. Une nouvelle fois, Aaron Plessinger (Red Bull KTM) et Dylan Ferrandis ont réalisé une belle performance en se classant respectivement 6e et 7e.

La prochaine course du championnat américain de supercross aura lieu le week-end prochain à San Diego.

Résultat du Supercross de San Francisco :

1. Chase Sexton (USA), KTM

2. Eli Tomac (USA) Yamaha

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Shane McElrath (USA), Suzuki

5. Aaron Plessinger (USA), KTM

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Jorge Prado (E), GASGAS

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9. Jett Lawrence (AUS), Honda

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda

11. Cooper Webb (USA), Yamaha

12. Jason Anderson (USA), Kawasaki

...

17. Justin Barcia (USA), GASGAS

...

22e(DNF) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna.

Classement du championnat après le 2ème tour sur 17 :

1. Chase Sexton (USA), KTM, 45

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 38,(-7)

3. Eli Tomac (USA) Yamaha, 35,(-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 35, -(10)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 33,(-12)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32,(-12)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 32,(-12)

8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 27,(-18)

9. Jorge Prado (E), GASGAS, 24,(-21)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24,(-21)