Chase Sexton (KTM) nel fango davanti a Tomac e Roczen

Il campione in carica Chase Sexton (Red Bull KTM) ha prevalso in una gara caotica nel fango di San Francisco, vincendo davanti a Jett Lawrence (Honda) e prendendo il comando della classifica. Ken Roczen si è classificato terzo.

Dopo l'inizio dell'ondata di freddo sulla costa occidentale degli Stati Uniti, la seconda prova del Campionato statunitense di Supercross si è impantanata nel fango. Profondi solchi, pioggia e vento hanno reso le cose difficili per i piloti. Il campione in carica della MXGP Jorge Prado (GASGAS) ha vinto la prima manche davanti a Chase Sexton(KTM), Ken Roczen(Suzuki) ed Eli Tomac(Yamaha). Jett Lawrence (Honda), che era ancora superiore all'apertura della stagione ad Anaheim, ha lottato con un roll-off difettoso sugli occhiali e problemi di vista e ha concluso in P5. La seconda manche è stata vinta dal francese Dylan Ferrandis (Honda) davanti a Cooper Webb(Yamaha) e Aaron Plessinger(KTM).

Il campione in carica Chase Sexton ha preso il comando e, date le circostanze, ha avuto la migliore visibilità in testa allo schieramento. Ken Roczen ha ottenuto l'holeshot proprio davanti a Sexton, ma il tedesco è inciampato sulla prima collina e ha mandato in stallo la sua moto. Diversi piloti sono caduti alla prima curva, tra cui Malcolm Stewart(Husqvarna), Jason Anderson (Kawasaki) e Christian Craig(Husqvarna). Malcolm Stewart si è dovuto ritirare dalla gara.

Ken Roczen ha dovuto risalire dalle retrovie dopo l'errore commesso al primo giro, ma è uscito dal primo giro al 10° posto. Al secondo giro, il tedesco era già risalito in P5. Dopo il terzo giro, "K-Roc" aveva già raggiunto la P3 e nel frattempo era riuscito a ridurre il distacco da Eli Tomac(Yamaha), ma quando sono iniziati i giri, le condizioni sono diventate sempre più brutali. La pista è sprofondata nell'acqua e i piloti hanno dovuto continuare a cercare nuove piste perché i piloti caduti fuori dal tracciato bloccavano la linea di gara.

Sexton ha avuto la fortuna di scontrarsi con il caduto Jett Lawrence (Honda) ed è riuscito a evitare la caduta. Jett è caduto più volte nel finale e alla fine sembrava completamente frustrato. Anche lui è riuscito a limitare i danni solo in P9.

Tomac si è avvicinato al leader Sexton in P2 nei minuti finali, ma alla fine il campione in carica ha vinto con 7,4 secondi di vantaggio su Tomac. Roczen ha concluso in P3, a 27 secondi dal leader. Il compagno di squadra Suzuki di Roczen , Shane McElrath, è arrivato quarto in questa gara.

Con il trionfo a San Francisco, Sexton non solo ha conquistato la prima vittoria per il suo nuovo team Red Bull KTM, ma ha anche conquistato la leadership del campionato. Jett Lawrence è sceso in P2 ed Eli Tomac è già in P3 dopo il secondo round del campionato. Roczen è a 12 punti dalla testa della classifica, in P7.

Anche il campione del mondo MXGP spagnolo Jorge Prado (GASGAS) è inciampato più volte nel finale e alla fine ha concluso al 7° posto. Aaron Plessinger (Red Bull KTM) e Dylan Ferrandis hanno fatto un'altra buona prestazione, rispettivamente al 6° e al 7° posto.

La prossima gara del Campionato statunitense di Supercross si terrà il prossimo fine settimana a San Diego.

Risultati del Supercross di San Francisco:

1° Chase Sexton (USA), KTM

2° Eli Tomac (USA) Yamaha

3° Ken Roczen (D), Suzuki

4° Shane McElrath (USA), Suzuki

5° Aaron Plessinger (USA), KTM

6° Dylan Ferrandis (F), Honda

7° Jorge Prado (E), GASGAS

8° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9° Jett Lawrence (AUS), Honda

10° Hunter Lawrence (AUS), Honda

11° Cooper Webb (USA), Yamaha

12° Jason Anderson (USA), Kawasaki

...

17° Justin Barcia (USA), GASGAS

...

22°(DNF) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

Classifica del campionato dopo il secondo round di 17:

1° Chase Sexton (USA), KTM, 45

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 38,(-7)

3° Eli Tomac (USA) Yamaha, 35,(-10)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM), 35, -(10)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda, 33,(-12)

6° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32,(-12)

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 32,(-12)

8° Cooper Webb (USA), Yamaha, 27,(-18)

9° Jorge Prado (E), GASGAS, 24,(-21)

10° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24,(-21)