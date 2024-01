Chase Sexton (KTM) na lama à frente de Tomac e Roczen

Após o início da vaga de frio na Costa Oeste dos EUA, a segunda ronda do Campeonato de Supercross dos EUA ficou atolada em lama. Sulcos profundos, chuva e vento tornaram as coisas difíceis para os pilotos. O atual campeão de MXGP Jorge Prado (GASGAS) venceu a primeira bateria à frente de Chase Sexton(KTM), Ken Roczen(Suzuki) e Eli Tomac(Yamaha). Jett Lawrence (Honda), que ainda era superior na abertura da temporada em Anaheim, lutou com um roll-off defeituoso em seus óculos e problemas de visão e terminou em P5. A segunda corrida foi ganha pelo francês Dylan Ferrandis (Honda), à frente de Cooper Webb(Yamaha) e Aaron Plessinger(KTM).

O atual campeão Chase Sexton assumiu a liderança e ainda tinha a melhor visibilidade na frente do pelotão, dadas as circunstâncias. Ken Roczen fez o holeshot logo à frente de Sexton, mas o alemão tropeçou na primeira colina e parou a sua mota. Vários pilotos caíram na primeira curva, incluindo Malcolm Stewart(Husqvarna), Jason Anderson (Kawasaki) e Christian Craig(Husqvarna). Malcolm Stewart teve de se retirar da corrida.

Ken Roczen teve de se esforçar para voltar do fundo do pelotão depois do seu erro na primeira volta, mas saiu da primeira volta em 10º lugar. Na segunda volta, o alemão já tinha lutado para subir até ao P5. Após a terceira volta, "K-Roc" já tinha alcançado a terceira posição e conseguiu reduzir a diferença para Eli Tomac(Yamaha), mas quando as voltas começaram, as condições tornaram-se cada vez mais brutais. A pista afundou-se na água e os pilotos tiveram de continuar à procura de novas pistas porque os pilotos que tinham caído da pista estavam a bloquear a linha de corrida.

Sexton teve a sorte do sorteio no final, quando colidiu com o caído Jett Lawrence (Honda) e conseguiu evitar um acidente. Jett foi ao chão várias vezes na final e parecia completamente frustrado no final. Ele também só foi capaz de limitar os danos em P9.

Tomac aproximou-se do líder Sexton em P2 nos minutos finais, mas no final o atual campeão venceu com 7,4 segundos de vantagem sobre Tomac. Roczen terminou em P3, 27 segundos atrás do líder. O companheiro de equipa de Roczenna Suzuki, Shane McElrath, terminou em quarto lugar nesta corrida.

Com o seu triunfo em São Francisco, Sexton não só conquistou a primeira vitória para a sua nova equipa Red Bull KTM, como também assumiu a liderança do campeonato ao mesmo tempo. Jett Lawrence caiu para P2 e Eli Tomac já está em P3 após a segunda etapa do campeonato. Roczen está a 12 pontos da liderança em P7.

O Campeão Mundial espanhol de MXGP, Jorge Prado (GASGAS) também tropeçou várias vezes no final e acabou terminando em 7º lugar. Aaron Plessinger (Red Bull KTM) e Dylan Ferrandis tiveram mais uma boa prestação em 6º e 7º lugar, respetivamente.

A próxima corrida do Campeonato Americano de Supercross terá lugar no próximo fim de semana em San Diego.

Resultados do Supercross São Francisco:

1º Chase Sexton (EUA), KTM

2º Eli Tomac (EUA), Yamaha

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Shane McElrath (EUA), Suzuki

5º Aaron Plessinger (EUA), KTM

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Jorge Prado (E), GASGAS

8º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

9º Jett Lawrence (AUS), Honda

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda

11º Cooper Webb (EUA), Yamaha

12º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

...

17º Justin Barcia (EUA), GASGAS

...

22º(DNF) Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

Classificação do campeonato após a 2ª ronda de 17:

1º Chase Sexton (EUA), KTM, 45

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 38,(-7)

3º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 35,(-10)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM), 35, -(10)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 33,(-12)

6º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32,(-12)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 32,(-12)

8º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 27,(-18)

9º Jorge Prado (E), GASGAS, 24,(-21)

10º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24,(-21)