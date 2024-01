Chase Sexton (KTM): vittoria e sfida

La mischia fangosa dell'Oracle Park di San Francisco di sabato è stata anche una vera e propria lotteria in cui il nuovo arrivato in casa KTM, Chase Sexton, è stato alla fine il più abile. Il campione in carica ha ottenuto la sua prima vittoria per il marchio arancione di Mattighofen nella seconda gara.

Sexton era già in una posizione di forza nelle qualifiche, ottenendo la P2 dietro al compagno di squadra Red Bull KTM Aaron Plessinger .Plessinger ha poi conquistato la P5 in finale, dietro alla forte coppia Suzuki composta da Shane McElrath e Ken Roczen. Le carte sono state completamente rimescolate e il dominatore di Anaheim Jett Lawrence ha dovuto riconoscerlo con diverse scivolate.

Il 24enne Sexton era euforico: "Devo ringraziare la squadra. Ci hanno messo tanto impegno e hanno lavorato duramente per portarmi dove devo essere".

Tuttavia, Sexton ammette anche che avrebbe voluto mostrare i suoi grandi miglioramenti su una pista asciutta: "Sono un po' deluso dal fatto che questo evento sia finito per essere una gara di fango, perché i progressi che abbiamo fatto dalla scorsa settimana a questa settimana sono davvero pazzeschi".

Ciononostante, il campione in carica dell'Illinois sembra molto soddisfatto: "Sono davvero sopraffatto da questa vittoria. È una bella sensazione ottenere questo risultato ora". Il Supercross si sposta ora a San Diego, con Sexton in testa e Plessinger in P4. Ken Roczen èa soli sei punti dalla P2 in classifica, nonostante la sfortuna di Anaheim.