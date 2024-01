Chase Sexton (KTM): Vitória e desafio

A confusão lamacenta no Oracle Park , em São Francisco, no sábado, foi também uma verdadeira lotaria em que o estreante da KTM, Chase Sexton, foi o mais inteligente no final. O atual campeão assegurou a sua primeira vitória para a marca laranja de Mattighofen na segunda corrida.

Sexton já estava numa posição forte na qualificação, assegurando aP2 atrás do companheiro de equipa da Red Bull KTM, Aaron Plessinger .Plessinger chegou a P5 na final, atrás da forte dupla da Suzuki, Shane McElrath e Ken Roczen. As cartas estavam completamente baralhadas e o dominador de Anaheim, Jett Lawrence, teve de reconhecer este facto com vários deslizes.

Sexton, de 24 anos, estava eufórico: "Tenho de agradecer à equipa. Eles empenharam-se tanto e trabalharam tanto para me colocar onde eu precisava de estar."

No entanto, Sexton também admite que gostaria de ter mostrado a sua grande melhoria numa pista seca: "Estou um pouco desiludido por este evento ter acabado por ser uma corrida na lama, porque o progresso que fizemos da semana passada para esta semana é bastante louco."

No entanto, o atual campeão de Illinois parece muito satisfeito: "Estou muito contente com esta vitória. É ótimo conseguir este resultado agora." O circuito de Supercross segue agora para San Diego, com Sexton como líder e Plessinger em P4. Ken Roczen está aapenas seis pontos do P2 na classificação, apesar da má sorte em Anaheim.