Ken Roczen (Suzuki/P3): "La carrera en barro más dura"

"Fue un día de locos en San Francisco", dijo el piloto alemán del HEP Progressive Suzuki tras su primer podio de la temporada en la segunda prueba del Campeonato de Supercross de EE.UU. 2024. "Esta carrera fue sin duda una de las más duras sobre barro que he corrido en Supercross ", explicó el alemán.

"En primer lugar, estaba contento de haber superado las eliminatorias con un tercer puesto. Definitivamente no quería estar en la LCQ (last chance qualifier), porque todos sabemos que algo así puede pasar muy rápido en estas condiciones."

Roczen tuvo un gran comienzo en la final. Llegó a la primera curva en cabeza mientras detrás de él se oía un fuerte estruendo. "Llegué a la primera curva en cabeza, pero inmediatamente tuve problemas de visibilidad y no pude sacar la cinta de arranque. Me quedé completamente ciego, calé la moto y tuve que parar como un tonto al final. No me lo podía creer, porque una salida así era la clave de una tarde exitosa".

Así pues, "Kickstart-Kenny"tuvo que volver a poner en marcha su moto utilizando la fuerza muscular, algo que afortunadamente consiguió hacer rápidamente. Ahora tenía que perseguir al pelotón. "Después de arrancar la moto, me puse a trabajar inmediatamente. Pasé del último al tercer puesto y me aseguré mi primer podio en 2024".

Roczen ascendió tres puestos en el campeonato tras completar dos carreras. Se sitúa 7º, a 12 puntos del líder del campeonato , Chase Sexton(KTM).

Resultados Supercross San Francisco:

1º Chase Sexton (USA), KTM

2º Eli Tomac (USA), Yamaha

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Shane McElrath (USA), Suzuki

5º Aaron Plessinger (USA), KTM

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Jorge Prado (E), GASGAS

8º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9º Jett Lawrence (AUS), Honda

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda

Clasificación del campeonato tras la ronda 2 de 17:

1º Chase Sexton (USA), KTM, 45

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 38,(-7)

3º Eli Tomac (USA) Yamaha, 35,(-10)

4º Aaron Plessinger (USA), KTM), 35, (-10)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 33,(-12)

6º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32,(-12)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 32,(-12)

8º Cooper Webb (USA), Yamaha, 27,(-18)

9º Jorge Prado (E), GASGAS, 24, (-21)

10º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24, (-21)