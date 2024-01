Ken Roczen (Suzuki/P3): "La gara di fango più dura".

La battaglia nel fango a San Francisco è iniziata con un dramma per Ken Roczen (Suzuki). Dopo aver ottenuto l'holeshot, ha avuto problemi di visibilità e ha mandato in stallo la sua moto. Poi è passato dalle retrovie fino al terzo posto.

"È stata una giornata pazzesca a San Francisco", ha detto il pilota tedesco di HEP Progressive Suzuki dopo il suo primo podio della stagione al secondo round del Campionato USA Supercross 2024. "Questa gara è stata senza dubbio una delle più difficili gare di fango che abbia mai corso nel Supercross ", ha spiegato il tedesco.

"Prima di tutto, sono stato felice di aver superato le manche con un terzo posto. Non volevo assolutamente essere nella LCQ (last chance qualifier), perché sappiamo tutti che una cosa del genere può accadere molto rapidamente in queste condizioni".

Roczen è partito alla grande nella finale. Ha raggiunto la prima curva in testa mentre dietro di lui si sentiva un forte rumore. "Ho affrontato la prima curva in testa, ma ho avuto subito problemi di visibilità e non sono riuscito a togliere il nastro a strappo. Ero completamente cieco, ho mandato in stallo la moto e mi sono dovuto fermare come un pazzo alla fine. Non potevo crederci, perché una partenza del genere era la chiave per una serata di successo".

'Kickstart-Kenny' ha quindi dovuto rimettere in moto la sua moto usando la forza muscolare, cosa che fortunatamente è riuscito a fare rapidamente. Ora doveva inseguire il gruppo. "Dopo aver acceso la moto, mi sono messo subito al lavoro. Sono passato dall'ultimo al terzo posto e mi sono assicurato il mio primo podio nel 2024".

Roczen è salito di tre posizioni in campionato dopo aver completato due gare. Si trova al 7° posto, a 12 punti dal leader del campionato Chase Sexton(KTM).

Risultati del Supercross di San Francisco:

1° Chase Sexton (USA), KTM

2° Eli Tomac (USA) Yamaha

3° Ken Roczen (D), Suzuki

4° Shane McElrath (USA), Suzuki

5° Aaron Plessinger (USA), KTM

6° Dylan Ferrandis (F), Honda

7° Jorge Prado (E), GASGAS

8° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9° Jett Lawrence (AUS), Honda

10° Hunter Lawrence (AUS), Honda

Classifica del campionato dopo il secondo round di 17:

1° Chase Sexton (USA), KTM, 45

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 38,(-7)

3° Eli Tomac (USA) Yamaha, 35,(-10)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM), 35, -(10)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda, 33,(-12)

6° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32,(-12)

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 32,(-12)

8° Cooper Webb (USA), Yamaha, 27,(-18)

9° Jorge Prado (E), GASGAS, 24,(-21)

10° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24,(-21)