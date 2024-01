Ken Roczen (Suzuki/P3): "A corrida na lama mais difícil"

A batalha na lama em São Francisco começou com um drama para Ken Roczen (Suzuki). Ele fez o holeshot, teve problemas de visibilidade e parou a mota. Depois, passou do fundo do pelotão para o terceiro lugar.

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

"Foi um dia louco em São Francisco," disse o piloto alemão da HEP Progressive Suzuki depois de seu primeiro pódio da temporada na segunda etapa do Campeonato Americano de Supercross 2024. "Esta corrida foi sem dúvida uma das corridas de lama mais difíceis que eu já pilotei no Supercross," explicou o alemão.

"Antes de mais, fiquei contente por ter conseguido passar as mangas com um terceiro lugar. Eu definitivamente não queria estar no LCQ (qualificação de última chance), porque todos nós sabemos que algo assim pode acontecer muito rapidamente nessas condições."

Roczen teve um ótimo começo na final. Chegou à primeira curva na liderança enquanto havia um forte barulho atrás dele. "Entrei na primeira curva na liderança, mas tive imediatamente problemas de visibilidade e não consegui tirar a fita adesiva. Estava completamente às cegas, a mota parou e tive de parar como um idiota no final. Nem queria acreditar, porque um arranque como aquele era a chave para uma noite de sucesso."

O "Kickstart-Kenny" teve, portanto, de pôr a sua mota a andar novamente com a força dos músculos, o que felizmente conseguiu fazer rapidamente. Agora tinha de perseguir o pelotão. "Depois de ligar a mota, comecei imediatamente a trabalhar. Consegui passar do último para o 3º lugar e garantir o meu primeiro pódio em 2024."

Roczen subiu três posições no campeonato depois de completar duas corridas. Ele está em 7º lugar, 12 pontos atrás do líder do campeonato Chase Sexton(KTM).

Resultados do Supercross São Francisco:

1º Chase Sexton (EUA), KTM

2º Eli Tomac (EUA), Yamaha

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Shane McElrath (EUA), Suzuki

5º Aaron Plessinger (EUA), KTM

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Jorge Prado (E), GASGAS

8º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

9º Jett Lawrence (AUS), Honda

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda

Classificação do campeonato após a 2ª ronda de 17:

1º Chase Sexton (EUA), KTM, 45

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 38,(-7)

3º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 35,(-10)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM), 35, -(10)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 33,(-12)

6º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32,(-12)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 32,(-12)

8º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 27,(-18)

9º Jorge Prado (E), GASGAS, 24,(-21)

10º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24,(-21)