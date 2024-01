Primera victoria en carrera para Jorge Prado (GASGAS)

Las condiciones en el Oracle Park de San Francisco, segunda prueba del Campeonato de Supercross de EE.UU., fueron duras y la primera carrera de barro de la temporada pasó factura. El Campeón del Mundo de MXGP Jorge Prado, que según sus propias palabras no se describe a sí mismo como un especialista en barro, fue sin embargo capaz de anotarse su primera victoria en la manga disputada en las adversas condiciones de San Francisco.

"Hice una buena salida y mantuve un buen ritmo. He mantenido la regularidad y he conseguido mi primera victoria en una eliminatoria. Estoy muy contento, sobre todo porque no soy un gran especialista en barro", explicó el español.

Las cosas no fueron tan bien en la final, pero al final se aseguró una posición entre los 10 primeros en la clasificación del campeonato con el séptimo puesto. "En la final, la puerta cayó muy rápido y tuve una mala salida. Después de eso, sólo fui capaz de luchar por avanzar poco a poco", dijo Prado, que salió de la primera vuelta en P9. "Sólo quería mantenerme sobre la moto y no caerme. Ese era mi objetivo, así que estoy muy contento con el séptimo puesto". "Prado también se siente ahora más familiarizado con el recorrido de una prueba de Supercross. "Siento que me he acostumbrado al formato después del fin de semana pasado, lo que supone un gran cambio para mí. En particular, aprender una nueva pista en ocho o nueve vueltas fue un verdadero reto."

El próximo fin de semana en San Diego será la última aparición de Prado en EE.UU. por el momento, ya que su excursión a EE.UU. sólo estaba prevista para las tres primeras rondas del campeonato. Después, Prado quiere empezar su preparación para el Campeonato del Mundo en Europa.

Resultados del Supercross de San Francisco:

1º Chase Sexton (USA), KTM

2º Eli Tomac (USA) Yamaha

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Shane McElrath (USA), Suzuki

5º Aaron Plessinger (USA), KTM

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Jorge Prado (E), GASGAS

8º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9º Jett Lawrence (AUS), Honda

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda

Clasificación del campeonato tras la ronda 2 de 17:

1º Chase Sexton (USA), KTM, 45

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 38,(-7)

3º Eli Tomac (USA) Yamaha, 35,(-10)

4º Aaron Plessinger (USA), KTM), 35, (-10)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 33,(-12)

6º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32,(-12)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 32,(-12)

8º Cooper Webb (USA), Yamaha, 27,(-18)

9º Jorge Prado (E), GASGAS, 24, (-21)

10º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24, (-21)