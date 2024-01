Première victoire en heat race pour Jorge Prado (GASGAS)

Les conditions étaient rudes à l'Oracle Park de San Francisco, lors de la deuxième manche du championnat américain de supercross, et la première course dans la boue de la saison a fait des ravages. Le champion du monde MXGP Jorge Prado, qui déclare ne pas être un spécialiste de la boue, a toutefois réussi à remporter sa première course dans les conditions défavorables de la heat race de San Francisco.

"J'ai pris un bon départ et j'ai gardé un bon rythme. Je suis resté constant et j'ai remporté ma toute première heat race! Je suis très heureux de cette victoire, d'autant plus que je ne suis pas un grand spécialiste de la boue", a déclaré l'Espagnol.

La finale ne s'est pas aussi bien déroulée, mais il s'est finalement assuré une place dans le top 10 du championnat en se classant 7e. "En finale, la porte est tombée très vite et j'ai pris un mauvais départ. Ensuite, je n'ai pu remonter que lentement", explique Prado, qui est sorti en P9 du premier tour. "Je voulais juste rester sur la moto et ne pas tomber. C'était mon objectif, je suis donc très satisfait de ma septième place. "Prado se sent désormais plus à l'aise avec le déroulement d'un événement de supercross. "Après le week-end dernier, j'ai l'impression de m'être habitué au format, ce qui est un grand changement pour moi. En particulier, apprendre un nouveau parcours en huit ou neuf tours a été un véritable défi".

Le week-end prochain, Prado fera sa dernière apparition américaine pour le moment à San Diego, car son excursion aux États-Unis n'était prévue que pour les trois premiers tours du championnat. Ensuite, Prado veut commencer sa préparation aux championnats du monde en Europe.

Résultats du Supercross de San Francisco :

1. Chase Sexton (USA), KTM

2. Eli Tomac (USA) Yamaha

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Shane McElrath (USA), Suzuki

5. Aaron Plessinger (USA), KTM

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Jorge Prado (E), GASGAS

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9. Jett Lawrence (AUS), Honda

10e Hunter Lawrence (AUS), Honda

Classement du championnat après le 2e tour sur 17 :

1. Chase Sexton (USA), KTM, 45

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 38,(-7)

3. Eli Tomac (USA) Yamaha, 35,(-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 35, -(10)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 33,(-12)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32,(-12)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 32,(-12)

8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 27,(-18)

9. Jorge Prado (E), GASGAS, 24,(-21)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24,(-21)