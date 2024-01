Prima vittoria in gara per Jorge Prado (GASGAS)

Il campione del mondo MXGP spagnolo Jorge Prado (GASGAS) ha conquistato la sua prima vittoria di gara alla seconda prova del Campionato USA Supercross a San Francisco. Dopo il 7° posto in finale, è salito al 9° posto in classifica.

Le condizioni dell'Oracle Park di San Francisco, seconda prova del Campionato USA Supercross, sono state difficili e la prima gara di fango della stagione ha avuto il suo peso. Il campione del mondo MXGP Jorge Prado, che per sua stessa ammissione non si definisce uno specialista del fango, è stato comunque in grado di registrare la sua prima vittoria di manche nelle condizioni avverse di San Francisco.

"Sono partito bene e ho mantenuto un buon ritmo. Sono rimasto costante e ho conquistato la mia prima vittoria di manche! Sono molto contento, soprattutto perché non sono uno specialista del fango", ha spiegato lo spagnolo.

Le cose non sono andate altrettanto bene in finale, ma alla fine si è assicurato una posizione nella top 10 della classifica di campionato con il settimo posto. "In finale il cancello si è abbassato molto rapidamente e ho avuto una brutta partenza. Dopo di che, sono stato in grado di lottare per avanzare solo lentamente", ha detto Prado, che è uscito dal primo giro in P9. "Volevo solo rimanere sulla moto e non cadere. Questo era il mio obiettivo, quindi sono molto contento del settimo posto". Prado si sente più familiare con il percorso di un evento Supercross. "Sento di essermi abituato al format dopo lo scorso fine settimana, il che è un grande cambiamento per me. In particolare, imparare una nuova pista in otto o nove giri è stata una vera sfida".

Il prossimo fine settimana a San Diego sarà l'ultima apparizione di Prado negli Stati Uniti per il momento, dato che la sua trasferta negli USA era prevista solo per le prime tre gare del campionato. Dopo di che, Prado vuole iniziare la sua preparazione al Campionato del Mondo in Europa.

Risultati del Supercross di San Francisco:

1° Chase Sexton (USA), KTM

2° Eli Tomac (USA) Yamaha

3° Ken Roczen (D), Suzuki

4° Shane McElrath (USA), Suzuki

5° Aaron Plessinger (USA), KTM

6° Dylan Ferrandis (F), Honda

7° Jorge Prado (E), GASGAS

8° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9° Jett Lawrence (AUS), Honda

10° Hunter Lawrence (AUS), Honda

Classifica del campionato dopo il secondo round di 17:

1° Chase Sexton (USA), KTM, 45

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 38,(-7)

3° Eli Tomac (USA) Yamaha, 35,(-10)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM), 35, -(10)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda, 33,(-12)

6° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32,(-12)

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 32,(-12)

8° Cooper Webb (USA), Yamaha, 27,(-18)

9° Jorge Prado (E), GASGAS, 24,(-21)

10° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24,(-21)