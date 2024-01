Primeira vitória na corrida de qualificação para Jorge Prado (GASGAS)

O Campeão do Mundo de MXGP espanhol Jorge Prado (GASGAS) conquistou a sua primeira vitória na segunda ronda do Campeonato Americano de Supercross em São Francisco. Depois do P7 na final, ele subiu para o 9º lugar na classificação.

As condições no Oracle Park em São Francisco, a segunda ronda do Campeonato de Supercross dos Estados Unidos, foram duras e a primeira corrida na lama da temporada teve o seu preço. O Campeão do Mundo de MXGP Jorge Prado, que não se descreve a si próprio como um especialista em lama, conseguiu, no entanto, registar a sua primeira vitória na corrida de aquecimento nas condições adversas de São Francisco

"Fiz um bom arranque e mantive um bom ritmo. Mantive-me consistente e consegui a minha primeira vitória de sempre na corrida eliminatória! Estou muito contente com isso, especialmente porque não sou um grande especialista em lama", explicou o espanhol.

As coisas não correram tão bem na final, mas no final garantiu uma posição no top 10 da classificação do campeonato com o sétimo lugar. "O portão caiu muito rapidamente na final e tive um mau arranque. Depois disso, só consegui lutar para avançar lentamente", disse Prado, que saiu da primeira volta em P9. "Só queria manter-me na mota e não cair. Era esse o meu objetivo, por isso estou muito contente com o sétimo lugar." Prado também se sente agora mais familiarizado com o percurso de um evento de Supercross. "Sinto que já me habituei ao formato depois do fim de semana passado, o que é uma grande mudança para mim. Em particular, aprender uma nova pista em oito ou nove voltas foi um verdadeiro desafio."

No próximo fim de semana, em San Diego, será a última participação de Prado nos Estados Unidos, uma vez que a sua deslocação aos EUA estava prevista apenas para as três primeiras rondas do campeonato. Depois disso, Prado quer começar a sua preparação para o Campeonato do Mundo na Europa.

Resultados do Supercross São Francisco:

1º Chase Sexton (EUA), KTM

2º Eli Tomac (EUA), Yamaha

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Shane McElrath (EUA), Suzuki

5º Aaron Plessinger (EUA), KTM

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Jorge Prado (E), GASGAS

8º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

9º Jett Lawrence (AUS), Honda

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda

Classificação do campeonato após a 2ª ronda de 17:

1º Chase Sexton (EUA), KTM, 45

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 38,(-7)

3º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 35,(-10)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM), 35, -(10)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 33,(-12)

6º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32,(-12)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 32,(-12)

8º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 27,(-18)

9º Jorge Prado (E), GASGAS, 24,(-21)

10º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24,(-21)