Jett Lawrence (Honda): Malicia tras la debacle en el barro

La prueba de supercross bajo una intensa lluvia en el barro de San Francisco fue dura, incluso para Jett Lawrence. El piloto de 20 años sólo pudo terminar en P9 tras varios resbalones, justo por delante de su hermano Hunter. Fue amargo para el australiano, que había dominado Anaheim 1 e hizo historia con su victoria de debut: incluso fue doblado por el ganador del día, Chase Sexton (Red Bull KTM) en San Francisco. Hubo algunas reacciones a la caótica carrera en las redes sociales.

Antecedentes: Lawrence lleva mucho tiempo atrayendo la atención de los medios de comunicación con sus cuatro títulos en Estados Unidos. El pasado otoño, la cadena estadounidense ESPN incluso retrató a la familia Lawrence en su casa de Florida, apodando al maestro del MX y fanático del golf Jett Lawrence el "Justin Bieber del motocross". El ingenioso titular en línea rezaba: "Conozca a Jett Lawrence, el Justin Bieber del motocross".

El domingo, tras la modesta carrera de San Francisco, los bromistas se permitieron la siguiente broma: simplemente recrearon el titular de ESPN, incluyendo la foto original, pero cambiaron el contenido: "El Justin Bieber del Supercross superado por Chase Sexton", rezaba el titular modificado.

Pero a Lawrence no le importó mucho. En su canal de Instagram, hizo gala de su autoironía y añadió "450 SX en el barro" y "usar roll-off" a su no del todo seria lista de cosas que, aparte de las "matemáticas"(palabra clave SMX final), no le van los días de carrera. A pesar de todo, debería volver a ser el favorito en San Diego.