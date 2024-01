Jett Lawrence (Honda) : La malveillance après la débâcle dans la boue

L'événement de supercross qui s'est déroulé sous une pluie battante dans la boue de San Francisco a été difficile, même pour Jett Lawrence. Après plusieurs glissades, le jeune homme de 20 ans n'a terminé qu'en 9e position, juste devant son frère Hunter. Amer pour l'Australien, qui avait dominé Anaheim 1 et écrit l'histoire avec sa première victoire : il a même été dépassé à San Francisco par le vainqueur du jour Chase Sexton (Red Bull-KTM). Dans les médias sociaux, on a pu lire quelques réactions à cette course chaotique.

Contexte : Lawrence attire depuis longtemps l'attention des médias avec ses quatre titres américains déjà. L'automne dernier, la chaîne américaine ESPN avait même fait le portrait de la famille Lawrence chez elle en Floride, nommant Jett Lawrence, champion de MX et fanatique de golf, le "Justin Bieber du motocross". L'accroche en ligne était astucieuse : "Rencontre Jett Lawrence, le Justin Bieber du motocross".

Dimanche, après la modeste course de San Francisco, des plaisantins se sont permis le gag suivant : ils ont tout simplement reproduit le titre d'ESPN, y compris la photo originale, mais en ont modifié le contenu : "Le Justin Bieber du supercross dépassé par Chase Sexton", tel était le titre modifié.

Mais Lawrence ne s'en soucie guère. Sur son canal Instagram, il a fait preuve d'autodérision et a ajouté "450 SX dans la boue" et "l'utilisation du roll-off" à la liste, pas très sérieuse, des choses qui ne lui conviennent pas les jours de course, en plus des "maths"(mot-clé : finale SMX). A San Diego, il devrait néanmoins être à nouveau dans le rôle du favori.