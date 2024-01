Jett Lawrence (Honda): Malignità dopo la sconfitta nel fango

L'evento di supercross sotto la pioggia battente nel fango di San Francisco è stato difficile, anche per Jett Lawrence. Il 20enne ha concluso solo in P9 dopo diverse scivolate, appena davanti al fratello Hunter. È stata un'amarezza per l'australiano, che aveva dominato Anaheim 1 ed era entrato nella storia con la sua vittoria al debutto: a San Francisco è stato addirittura doppiato dal vincitore di giornata Chase Sexton (Red Bull KTM). Sui social media si sono registrate alcune reazioni alla gara caotica.

Premessa: Lawrence ha da tempo attirato l'attenzione dei media con i suoi quattro titoli statunitensi. Lo scorso autunno, l'emittente statunitense ESPN ha persino ritratto la famiglia Lawrence nella sua casa in Florida, soprannominando il maestro di MX e fanatico del golf Jett Lawrence il "Justin Bieber del motocross". L'intelligente titolo online recitava: "Vi presento Jett Lawrence, il Justin Bieber del motocross".

Domenica, dopo la modesta gara di San Francisco, i burloni si sono concessi la seguente gag: hanno semplicemente ricreato il titolo di ESPN, includendo la foto originale, ma cambiando il contenuto: "Il Justin Bieber del Supercross doppiato da Chase Sexton", recitava il titolo modificato.

Ma a Lawrence non è importato molto. Sul suo canale Instagram, ha mostrato la sua autoironia e ha aggiunto "450 SX nel fango" e "usare il roll-off" alla sua lista non del tutto seria di cose che, a parte la "matematica"(parola chiave SMX finale), non gli si addicono nei giorni di gara. Tuttavia, dovrebbe essere ancora una volta il favorito a San Diego.