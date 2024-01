Jett Lawrence (Honda): Malícia depois do desastre na lama

Depois da sua difícil corrida na lama no Supercross de São Francisco, o piloto da Honda Jett Lawrence também teve de suportar muita maldade. Ele próprio respondeu com uma piscadela de olho.

O evento de supercross sob chuva forte na lama de São Francisco foi difícil - mesmo para Jett Lawrence. O jovem de 20 anos terminou apenas em P9 depois de várias escorregadelas, mesmo à frente do seu irmão Hunter. Foi amargo para o australiano, que tinha dominado Anaheim 1 e feito história com a sua vitória de estreia: chegou a ser ultrapassado pelo vencedor do dia, Chase Sexton (Red Bull KTM), em São Francisco. A corrida caótica suscitou várias reacções nas redes sociais.

Antecedentes: Lawrence há muito que atrai a atenção dos media com os seus quatro títulos nos EUA. No outono passado, a emissora norte-americana ESPN até retratou a família Lawrence em casa, na Florida, apelidando o maestro do MX e fanático do golfe Jett Lawrence de "Justin Bieber do motocross". A inteligente manchete online dizia: "Conheça Jett Lawrence, o Justin Bieber do motocross".

No domingo, após a modesta corrida em São Francisco, os brincalhões permitiram-se a seguinte brincadeira: recriaram simplesmente o título da ESPN, incluindo a fotografia original, mas alteraram o conteúdo: "O Justin Bieber do Supercross ultrapassado por Chase Sexton", lia-se no título modificado.

Mas Lawrence não se importou muito. No seu canal do Instagram, mostrou a sua auto-ironia e acrescentou "450 SX na lama" e "usar roll-off" à sua lista não totalmente séria de coisas que, para além da "matemática"(palavra-chave SMX final), não lhe agradam nos dias de corrida. No entanto, ele deve ser mais uma vez o favorito em San Diego.