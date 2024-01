Aperçu SX San Diego : la prochaine course dans la boue ?

Après la bataille de boue de San Francisco, le pilote allemand HEP Suzuki Ken Roczen a déclaré qu'il s'agissait de sa course de supercross la plus difficile dans la boue. Le week-end prochain, le Snapdragon Stadium ouvert de San Diego accueillera la troisième manche du championnat américain de supercross et, selon les prévisions météorologiques actuelles, il pourrait y avoir une nouvelle course dans la boue.

Certes, les températures dans le sud de la Californie sont supérieures à 15 degrés pendant la journée malgré la vague de froid, mais il est fort probable que la pluie se mette à tomber à nouveau, en particulier samedi après-midi, heure locale. A partir de 16 heures, la probabilité de pluie prévue augmente brusquement et les courses seront lancées à partir de 17h30. Ken Roczen a réussi à monter sur le podium dans la boue de San Francisco après une course hussarde depuis la fin du peloton. Les conditions humides pourraient être un petit avantage pour les Européens, mais une telle course est toujours une loterie.

Dans les deux championnats, un changement de leader a eu lieu à San Francisco. Le tenant du titre Chase Sexton(KTM) a pris la tête du classement après sa victoire dans la catégorie 450 et s'alignera avec la 'redplate'. A San Francisco, Eli Tomac(Yamaha) a également fait le plein de confiance et s'est propulsé à la troisième place du classement en se classant deuxième. Le pilote officiel australien du HRC, Jett Lawrence, a souffert des conditions boueuses et n'a pu que limiter les dégâts en terminant 9e.

Classement du championnat après le 2e tour sur 17 :

1. Chase Sexton (USA), KTM, 45

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 38,(-7)

3. Eli Tomac (USA) Yamaha, 35,(-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 35, -(10)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 33,(-12)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32,(-12)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 32,(-12)

8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 27,(-18)

9. Jorge Prado (E), GASGAS, 24,(-21)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24,(-21)

Dans le championnat Lites de la côte ouest, le pilote d'usine Star Racing Yamaha Jordon Smith a pris la tête du classement lors de la dernière course à San Francisco. A San Diego, la nouvelle recrue Kawasaki Maximus Vohland, qui s'est blessé à l'entraînement en milieu de semaine, ne sera pas de la partie.

Classement du championnat 250 West après le 2e tour

1. Jordon Smith (USA), Yamaha, 47

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 42,(-5)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 38,(-9)

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 35,(-12)

5. Carson Mumford (USA), Honda, 29,(-18)

6. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 27,(-20)

7. Julien Beaumer (USA), KTM, 27,(-20)

8. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 26,(-21)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 26(-21)

10. Joshua Varize (USA), GASGAS, 22,(-25)

Les 17 manches de la série de supercross AMA seront retransmises en live streaming payant.

Les courses peuvent ainsi être suivies :

Livetiming (gratuit)

Livestream (payant)



Horaire du Supercross de San Diego

Samedi 20 janvier 2024

19:30 - Essais libres

20:35 - Essai de qualification 1, 250

21:20 - Entraînement de qualification 1, 450

22:50 - Entraînement de qualification 2, 250

23:35 - Entraînement de qualification 2, 450

Dimanche 21 janvier 2024

Essais préliminaires

02:36 - 250SX pré-série 1

02:50 - 250SX Préliminaire 2



03:04 - 450SX pré-série 1

03:18 - 450SX pré-série 2

Qualificateurs de la dernière chance

03:50 - 250SX Qualifier la dernière chance

04:02 - 450SX Qualifier la dernière chance

Finales

04:21 - 250SX Main Event (15 minutes + 1 tour)

04:56 - 450SX Main Event (20 minutes + 1 tour)



*) Données en HEC sans garantie