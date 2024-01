Anteprima SX San Diego: la prossima corsa nel fango?

Dopo la battaglia nel fango di San Francisco, il pilota tedesco dell'HEP Suzuki Ken Roczen ha dichiarato che è stata la sua gara di Supercross più dura nel fango. Il prossimo fine settimana, il terzo round del Campionato statunitense di Supercross si terrà all'aperto Snapdragon Stadium di San Diego e, secondo le attuali previsioni meteo, potrebbe esserci un'altra gara di fango.

Sebbene le temperature nel sud della California siano superiori ai 15 gradi durante il giorno nonostante l'ondata di freddo, c'è un'alta probabilità che possa ricominciare a piovere nel pomeriggio di sabato, ora locale. Dalle 16:00 in poi, la probabilità di pioggia aumenta drasticamente e le gare inizieranno alle 17:30. Ken Roczen è salito sul podio nel fango di San Francisco dopo una cavalcata da ussaro dal fondo dello schieramento. Le condizioni di bagnato potrebbero essere un piccolo vantaggio per gli europei, ma una gara come questa è sempre una lotteria.

A San Francisco c'è stato un cambio al comando in entrambi i campionati. Il campione in carica Chase Sexton(KTM) ha preso il comando della classifica dopo la vittoria nella classe 450 e si schiererà con la "targa rossa". A San Francisco, anche Eli Tomac(Yamaha) ha ricaricato le batterie e si è catapultato al terzo posto in classifica con un secondo posto. L'australiano Jett Lawrence, pilota HRC, ha faticato a causa delle condizioni fangose ed è riuscito a limitare i danni solo in P9.

Classifica del campionato dopo il secondo round di 17:

1° Chase Sexton (USA), KTM, 45

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 38,(-7)

3° Eli Tomac (USA) Yamaha, 35,(-10)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM), 35, -(10)

5° Dylan Ferrandis (F), Honda, 33,(-12)

6° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32,(-12)

7° Ken Roczen (D), Suzuki, 32,(-12)

8° Cooper Webb (USA), Yamaha, 27,(-18)

9° Jorge Prado (E), GASGAS, 24,(-21)

10° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24,(-21)

Nel Campionato Lites Costa Ovest, il pilota ufficiale Star Racing Yamaha Jordon Smith ha preso il comando della classifica all'ultima gara di San Francisco. Il nuovo arrivato in Kawasaki Maximus Vohland non tornerà a San Diego dopo essersi infortunato nelle prove a metà settimana.

Classifica del campionato 250 West dopo il secondo round

1° Jordon Smith (USA), Yamaha, 47

2° Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 42,(-5)

3° RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 38,(-9)

4° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 35,(-12)

5° Carson Mumford (USA), Honda, 29,(-18)

6° Anthony Bourdon (F), Suzuki, 27,(-20)

7° Julien Beaumer (USA), KTM, 27,(-20)

8° Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 26,(-21)

9° Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 26(-21)

10° Joshua Varize (USA), GASGAS, 22,(-25)

Tutti i 17 round della serie AMA Supercross saranno trasmessi in diretta streaming a pagamento.

Ecco come seguire le gare:

Livetiming (gratuito)

Livestream (a pagamento)



Programma del Supercross di San Diego

Sabato 20 gennaio 2024

19:30 - Prove libere

20:35 - Prove di qualificazione 1, 250

21:20 - Prove di qualificazione 1, 450

22:50 - Prove di qualificazione 2, 250

23:35 - Prove di qualificazione 2, 450

Domenica 21 gennaio 2024

Manches preliminari

02:36 - Manche di qualificazione 250SX 1

02:50 - Manche 2 della 250SX



03:04 - 450SX manche 1

03:18 - manche 2 450SX

Ultima possibilità di qualificazione

03:50 - 250SX Ultima possibilità di qualificazione

04:02 - Qualificazione ultima chance 450SX

Finali

04:21 - Gara principale 250SX (15 minuti + 1 giro)

04:56 - Evento principale 450SX (20 minuti + 1 giro)



*) Dati in CET senza garanzia