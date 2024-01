Antevisão do SX San Diego: A próxima corrida na lama?

Os Campeonatos de Supercross dos EUA em San Diego entram na sua terceira ronda no próximo fim de semana e, depois da batalha lamacenta em São Francisco, o local do sul da Califórnia pode estar prestes a sofrer outro choque.

Depois da batalha na lama em São Francisco, o piloto alemão da HEP Suzuki, Ken Roczen, declarou que esta foi a sua corrida de Supercross mais difícil na lama. No próximo fim de semana, a terceira ronda do Campeonato de Supercross dos EUA terá lugar no Snapdragon Stadium, em San Diego, e, de acordo com as actuais previsões meteorológicas, poderá haver outra corrida na lama.

Embora as temperaturas no sul da Califórnia estejam acima dos 15 graus durante o dia, apesar da vaga de frio, existe uma grande probabilidade de começar a chover novamente no sábado à tarde, hora local. A partir das 16h00, a probabilidade prevista de chuva aumenta drasticamente e as corridas terão início às 17h30m. Ken Roczen subiu ao pódio na lama de São Francisco, depois de uma corrida de hussardos a partir do fundo do pelotão. As condições de chuva podem ser uma pequena vantagem para os europeus, mas uma corrida como esta é sempre uma lotaria.

Houve uma mudança na liderança em ambos os campeonatos em São Francisco. O atual campeão Chase Sexton(KTM) assumiu a liderança da classificação após a sua vitória na classe 450 e vai alinhar com a "placa vermelha". Em São Francisco, Eli Tomac(Yamaha) também recarregou as baterias e catapultou-se para o 3º lugar da classificação com o segundo lugar. O piloto australiano da HRC, Jett Lawrence, teve dificuldades com as condições lamacentas e só conseguiu limitar os danos em P9.

Classificação do Campeonato após a 2ª ronda de 17:

1º Chase Sexton (EUA), KTM, 45

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 38,(-7)

3º Eli Tomac (EUA), Yamaha, 35,(-10)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM), 35, -(10)

5º Dylan Ferrandis (F), Honda, 33,(-12)

6º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32,(-12)

7º Ken Roczen (D), Suzuki, 32,(-12)

8º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 27,(-18)

9º Jorge Prado (E), GASGAS, 24,(-21)

10º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24,(-21)

No Campeonato Lites Costa Oeste, o piloto de fábrica da Star Racing Yamaha, Jordon Smith, assumiu a liderança da classificação na última corrida em São Francisco. O recém-chegado da Kawasaki, Maximus Vohland, não estará de volta a San Diego depois de se ter lesionado nos treinos a meio da semana.

Classificação do Campeonato 250 Oeste após a 2ª ronda

1º Jordon Smith (EUA), Yamaha, 47

2º Levi Kitchen (EUA), Kawasaki, 42,(-5)

3º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 38,(-9)

4º Garrett Marchbanks (EUA), Yamaha, 35,(-12)

5º Carson Mumford (EUA), Honda, 29,(-18)

6º Anthony Bourdon (F), Suzuki, 27,(-20)

7º Julien Beaumer (USA), KTM, 27,(-20)

8º Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 26,(-21)

9º Hunter Yoder (EUA), Kawasaki, 26(-21)

10º Joshua Varize (USA), GASGAS, 22,(-25)

Todas as 17 rondas da série AMA Supercross serão transmitidas em direto mediante pagamento de uma taxa.

É assim que as corridas podem ser seguidas:

Livetiming (gratuito)

Livestream (pago)



Calendário do Supercross de San Diego

Sábado, 20 de janeiro de 2024

19:30 - Treinos livres

20:35 - Treino de qualificação 1, 250

21:20 - Treino de qualificação 1, 450

22:50 - Treino de qualificação 2, 250

23:35 - Treino de qualificação 2, 450

Domingo, 21 janeiro 2024

Eliminatórias

02:36 - Eliminatória 1 das 250SX

02:50 - Eliminatória 2 das 250SX



03:04 - 450SX eliminatória 1

03:18 - Eliminatória 2 das 450SX

Qualificatória de última chance

03:50 - Qualificatória da última chance da 250SX

04:02 - Qualificatória da última chance da 450SX

Finais

04:21 - Evento Principal 250SX (15 minutos + 1 volta)

04:56 - Evento Principal 450SX (20 minutos + 1 volta)



*) Dados em CET sem garantia