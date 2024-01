Aaron Plessinger (KTM) remporte sa première victoire à San Diego

3ème manche du championnat américain de supercross au Snapdragon Stadium de San Diego (Californie) : Après la course dans la boue à San Francisco, une nouvelle course sous la pluie a eu lieu pour le deuxième week-end consécutif. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) a réalisé le meilleur temps de qualification avec un tour de 52,027 secondes sur un sol humide mais encore relativement adhérent. L'Allemand a terminé sa pré-série en deuxième position derrière le pilote d'usine Red Bull KTM Aaron Plessinger.

Après le départ de la finale, Roczen a directement pris la tête, tandis que le leader du classement Chase Sexton(KTM) est entré en collision avec Malcolm Stewart(Husqvarna) dès le premier tour, si bien que les deux pilotes ont chuté et ont dû reprendre la course depuis la fin du peloton. Eli Tomac(Yamaha) et Jett Lawrence (Honda) n'ont pas pris un bon départ et ont commencé la course depuis le milieu du peloton. Eli Tomac est entré en collision avec Christian Craig(Husqvarna) et a ensuite trébuché dans l'une des profondes ornières. Il a ensuite calé sur sa moto et s'est retrouvé en queue de peloton au deuxième tour.

Entre-temps, Justin Barcia (GASGAS), qui avait connu des problèmes de santé il y a une semaine, s'est lancé à la poursuite du leader Roczen, mais l'Allemand a continué à contrôler la course depuis la tête, tandis que Barcia a été intercepté au quatrième tour par Aaron Plessinger(KTM), qui était parti en troisième position et qui s'est bien comporté.

Au huitième tour, Plessinger s'est retrouvé dans la roue du leader Roczen et a mis la pression sur le pilote Suzuki. Dans un virage à gauche, Plessinger s'est enfoncé à l'intérieur, si bien que Ken a glissé au rebord de la prochaine colline et est tombé lourdement au sol. Heureusement, il n'a pas été gravement blessé, mais il a d'abord dû remettre sa moto en marche et rentrer directement au stand avec un guidon tordu. Cet arrêt au stand lui a coûté tellement de temps qu'il s'est déjà fait dépasser par le leader Plessinger.

Après avoir repris la course, Ken Roczen n'a pu que limiter les dégâts et a terminé la course à une décevante 12e place. Au vu de sa performance globale, un nouveau podium aurait été possible sans ce crash, mais les courses dans la boue sont aussi un jeu de hasard et Roczen a été malchanceux deux fois de suite.

Cooper Webb(Yamaha) a pris le départ dans le top 5, a mené une course constante et s'est imposé au 9e tour face à Justin Barcia (GASGAS). Au final, Aaron Plessinger a remporté sa première victoire en supercross dans la catégorie 450, avec une courte avance de 2,1 secondes sur Cooper Webb. Justin Barcia a terminé troisième avec 22 secondes de retard. Avec sa première victoire à San Diego, Plessinger a également pris la tête du classement.

Jett Lawrence (Honda) a pris le départ à San Diego avec un handicap, car lors de la journée de presse, le vendredi précédant la course, il n'a pas bien réussi une combinaison de sauts, a heurté la contre-pente à l'atterrissage et a été catapulté de sa moto. Blessé par ce crash, il s'est classé dans le top 5 lors de la finale de San Diego, puis s'est battu avec Jason Anderson (Kawasaki). Après la course, Anderson s'est plaint à l'Australien de son geste. Jett Lawrence a terminé la course en P5, Anderson en Trang 5.

Chase Sexton(KTM), qui était venu en tant que leader du championnat, a terminé la course en 8e position après son crash au premier tour et a ainsi perdu la tête du classement au profit de son coéquipier Plessinger, qui se présentera à la prochaine course à Anaheim avec la 'redplate' du leader du championnat.

Troisième au classement après trois manches, Jett Lawrence (Honda) accuse un retard de quatre points. Ken Roczen, 8e au classement, accuse un retard de 18 points.

Le champion du monde MXGP en titre Jorge Prado (GASGAS) a terminé la finale en 11e position, Tomac a terminé derrière Sexton en 9e position et Dylan Ferrandis (Honda) a une nouvelle fois fait preuve de constance en 6e position.

Résultats du Supercross de San Diego:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Jett Lawrence (AUS), Honda

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Hunter Lawrence (AUS), Honda

8. Chase Sexton (USA), KTM

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Dean Wilson (GB), Husqvarna

11. Jorge Prado (E), GASGAS

12. Ken Roczen (D), Suzuki

13. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

...

19.(DNF) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

Classement du championnat après le 3ème tour sur 17 :

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59,(-1)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49,(-11)

5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 49,(-11)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 48,(-12)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40,(-20)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)