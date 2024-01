Aaron Plessinger (KTM) conquista la prima vittoria a San Diego

Terzo round del Campionato statunitense di Supercross allo Snapdragon Stadium di San Diego (California): Dopo la gara di fango di San Francisco, per il secondo fine settimana consecutivo si è disputata un'altra gara sotto la pioggia. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) ha fatto segnare il miglior tempo di qualificazione con un giro di 52,027 secondi su un terreno umido ma ancora abbastanza aderente. Il tedesco ha concluso le qualifiche al secondo posto, dietro al pilota del team Red Bull KTM Aaron Plessinger.

Dopo la partenza della finale, Roczen ha preso subito il comando, mentre il leader del campionato Chase Sexton(KTM) si è scontrato con Malcolm Stewart(Husqvarna) nel corso del primo giro, causando la caduta di entrambi i piloti che hanno iniziato la gara dal fondo dello schieramento. Eli Tomac(Yamaha) e Jett Lawrence (Honda) non sono partiti bene e hanno iniziato la gara da metà classifica. Eli Tomac si è scontrato con Christian Craig(Husqvarna) e poi è caduto in uno dei profondi solchi. In seguito ha mandato in stallo la sua moto ed è scivolato in fondo allo schieramento nel corso del secondo giro.

Nel frattempo, Justin Barcia (GASGAS), che solo una settimana fa era alle prese con problemi di salute, si è messo all'inseguimento del leader Roczen, ma il tedesco ha continuato a controllare la gara dalla parte anteriore, mentre Barcia è stato raggiunto da Aaron Plessinger(KTM), che era partito in P3 ed era in buona forma, al quarto giro.

All'ottavo giro, Plessinger è passato sulla ruota posteriore del leader Roczen e ha messo sotto pressione il pilota Suzuki. In una curva a sinistra, Plessinger è rimasto bloccato all'interno, facendo scivolare Ken dal salto della collina successiva e finendo a terra. Fortunatamente non ha riportato lesioni gravi, ma prima ha dovuto rimettere in moto la moto e dirigersi verso i box con il manubrio piegato. La sosta ai box gli è costata così tanto tempo che era già stato doppiato dal leader Plessinger.

Dopo aver ripreso la gara, Ken Roczen è riuscito solo a limitare i danni e ha concluso la gara con un deludente 12° posto. Considerando le sue prestazioni complessive, un altro podio sarebbe stato possibile senza questo incidente, ma le gare di fango sono anche una lotteria e Roczen è stato sfortunato per due volte di seguito.

Cooper Webb(Yamaha) ha iniziato la gara nella top 5, ha condotto una gara consistente e ha prevalso su Justin Barcia (GASGAS) al nono giro. Alla fine, Aaron Plessinger ha ottenuto la sua prima vittoria nel Supercross nella classe 450 con un vantaggio di 2,1 secondi su Cooper Webb. Justin Barcia è arrivato terzo, a 22 secondi di distanza. Con la sua prima vittoria, Plessinger ha conquistato anche la testa della classifica a San Diego.

Jett Lawrence (Honda) ha iniziato a San Diego con un handicap, perché nel giorno della stampa, il venerdì precedente la gara, non ha azzeccato una combinazione di salti, ha colpito il pendio opposto all'atterraggio ed è stato catapultato fuori dalla moto. Nella finale di San Diego, dopo l'incidente, si è piazzato tra i primi 5 e poi si è scontrato con Jason Anderson (Kawasaki) nella finale. Dopo la gara, Anderson si è lamentato con l'australiano per il suo comportamento. Jett Lawrence ha concluso la gara in P5, Anderson in Trang 5.

Chase Sexton(KTM), che era arrivato come leader del campionato, ha concluso la gara in P8 dopo la caduta al primo giro, perdendo così la leadership del campionato a favore del suo compagno di squadra Plessinger, che si schiererà alla prossima gara di Anaheim con la "targa rossa " di leader del campionato.

Terzo in classifica dopo 3 gare completate è Jett Lawrence (Honda) con un distacco di 4 punti. Ken Roczen è a 18 punti, all'8° posto in classifica.

Il campione del mondo MXGP in carica Jorge Prado (GASGAS) ha concluso la finale in P11, Tomac è arrivato dietro a Sexton in P9 e Dylan Ferrandis (Honda) ha ancora una volta realizzato una prestazione consistente in P6.

Risultati del Supercross di San Diego:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM

2° Cooper Webb (USA), Yamaha

3° Justin Barcia (USA), GASGAS

4° Jett Lawrence (AUS), Honda

5° Jason Anderson (USA), Kawasaki

6° Dylan Ferrandis (F), Honda

7° Hunter Lawrence (AUS), Honda

8° Chase Sexton (USA), KTM

9° Eli Tomac (USA), Yamaha

10° Dean Wilson (GB), Husqvarna

11° Jorge Prado (E), GASGAS

12° Ken Roczen (D), Suzuki

13° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

...

19°(DNF) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

Classifica del campionato dopo il terzo round di 17:

1° Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59,(-1)

3° Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49,(-11)

5° Cooper Webb (USA), Yamaha, 49,(-11)

6° Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7° Eli Tomac (USA) Yamaha, 48,(-12)

8° Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9° Justin Barcia (USA), GASGAS, 40,(-20)

10° Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)