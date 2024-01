Aaron Plessinger (KTM) conquista a primeira vitória em San Diego

Terceira ronda do Campeonato dos EUA de Supercross no Snapdragon Stadium em San Diego (Califórnia): Depois da corrida de lama em São Francisco, houve outra corrida com chuva pelo segundo fim de semana consecutivo. Ken Roczen(HEP Progressive Suzuki) estabeleceu o melhor tempo de qualificação com uma volta de 52,027 segundos no piso húmido mas ainda razoavelmente aderente. O alemão terminou a qualificação em segundo lugar, atrás do piloto da Red Bull KTM, Aaron Plessinger.

Após a partida para a final, Roczen assumiu de imediato a liderança, enquanto o líder do campeonato Chase Sexton(KTM) colidiu com Malcolm Stewart(Husqvarna) logo na primeira volta, fazendo com que ambos os pilotos caíssem e começassem a corrida na parte de trás do pelotão. Eli Tomac(Yamaha) e Jett Lawrence (Honda) não tiveram um bom começo e começaram a corrida a partir do meio do pelotão. Eli Tomac colidiu com Christian Craig(Husqvarna) e depois caiu numa das valas profundas. Depois parou a mota e também caiu para o fundo do pelotão na segunda volta.

Entretanto, Justin Barcia (GASGAS), que há apenas uma semana se debatia com problemas de saúde, tinha retomado a perseguição ao líder Roczen, mas o alemão continuou a controlar a corrida a partir da frente, enquanto Barcia foi apanhado por Aaron Plessinger(KTM), que tinha arrancado em P3 e estava em boa forma, na volta 4.

Na volta 8, Plessinger estava então na roda traseira do líder Roczen e colocou o piloto da Suzuki sob pressão. Numa curva à esquerda, Plessinger ficou preso por dentro, fazendo com que Ken escorregasse do salto da colina seguinte e caísse com força. Felizmente, foi poupado a ferimentos graves, mas primeiro teve de voltar a pôr a mota a trabalhar e dirigir-se diretamente para as boxes com o guiador dobrado. A paragem nas boxes custou-lhe tanto tempo que já estava a ser ultrapassado pelo líder Plessinger.

Depois de Ken Roczen ter retomado a corrida, só conseguiu limitar os danos e terminou a corrida num dececionante 12º lugar. Tendo em conta o seu desempenho global, teria sido possível outro pódio sem este acidente, mas as corridas na lama também são uma lotaria e Roczen já teve azar duas vezes seguidas.

Cooper Webb(Yamaha) começou a corrida entre os 5 primeiros, fez uma corrida consistente e venceu Justin Barcia (GASGAS) na 9ª volta. No final, Aaron Plessinger conquistou a sua primeira vitória no Supercross na classe 450 com uma vantagem de 2,1 segundos sobre Cooper Webb. Justin Barcia terminou em terceiro, 22 segundos atrás. Com sua primeira vitória, Plessinger também assumiu a liderança na classificação em San Diego.

Jett Lawrence (Honda) começou em San Diego com uma desvantagem, porque no dia da imprensa, na sexta-feira antes da corrida, não acertou numa combinação de saltos, bateu na inclinação oposta na aterragem e foi catapultado da sua moto. Na final em San Diego, terminou entre os 5 primeiros após a queda e depois envolveu-se com Jason Anderson (Kawasaki) na final. Após a corrida, Anderson queixou-se ao australiano das suas acções. Jett Lawrence terminou a corrida em P5, Anderson em Trang 5.

Chase Sexton(KTM), que tinha chegado como líder do campeonato, terminou a corrida em P8 após a sua queda na primeira volta e assim perdeu a liderança do campeonato para o seu companheiro de equipa Plessinger, que vai alinhar na próxima corrida em Anaheim com a 'placa vermelha' do líder do campeonato.

Em terceiro lugar na classificação após 3 jornadas completas está Jett Lawrence (Honda) com uma diferença de 4 pontos. Ken Roczen está 18 pontos atrás em 8º lugar na classificação.

O atual Campeão Mundial de MXGP Jorge Prado (GASGAS) terminou a final em P11, Tomac voltou para casa atrás de Sexton em P9 e Dylan Ferrandis (Honda) mais uma vez teve um desempenho consistente em P6.

Resultados do Supercross San Diego:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM

2º Cooper Webb (EUA), Yamaha

3º Justin Barcia (EUA), GASGAS

4º Jett Lawrence (AUS), Honda

5º Jason Anderson (EUA), Kawasaki

6º Dylan Ferrandis (F), Honda

7º Hunter Lawrence (AUS), Honda

8º Chase Sexton (EUA), KTM

9º Eli Tomac (EUA), Yamaha

10º Dean Wilson (GB), Husqvarna

11º Jorge Prado (E), GASGAS

12º Ken Roczen (D), Suzuki

13º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki

...

19º(DNF) Malcolm Stewart (EUA), Husqvarna

Classificação do campeonato após a 3ª ronda de 17:

1º Aaron Plessinger (EUA), KTM), 60

2º Chase Sexton (EUA), KTM, 59,(-1)

3º Jett Lawrence (AUS), Honda, 56,(-4)

4º Jason Anderson (EUA), Kawasaki, 49,(-11)

5º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 49,(-11)

6º Dylan Ferrandis (F), Honda, 49,(-11)

7º Eli Tomac (USA), Yamaha, 48,(-12)

8º Ken Roczen (D), Suzuki, 42,(-18)

9º Justin Barcia (EUA), GASGAS, 40,(-20)

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 35,(-25)