Jett Lawrence (Honda) : Une frayeur lors de la journée des médias

La star australienne du supercross, Jett Lawrence, a déjà vécu une grosse frayeur avant le début de la journée de course à San Diego.

Le troisième week-end de supercross de la nouvelle saison de course à San Diego a commencé par une seconde de frayeur pour le rookie de 450 Jett Lawrence et l'équipe Honda-HRC. Lawrence, qui était déjà au guidon de sa Honda blanche rétro, a perdu le contrôle de sa moto après un saut un peu trop court dans une section rythmique et a été projeté latéralement par-dessus le guidon.

L'Espagnol Jorge Prado (Red Bull-KTM), qui se trouvait relativement près derrière Lawrence - qui a eu de la chance - était en train de regarder les traces et les lignes de l'Australien à ce moment-là. Prado a pu arrêter sa moto à temps après l'atterrissage et s'est ensuite immédiatement retourné vers l'arrière en faisant des signes de la main pour avertir les pilotes qui suivaient.

Lawrence a dominé le meeting d'ouverture d'Anaheim 1 et a remporté d'emblée son premier Main Event en 450. L'Australien de 20 ans n'a pu faire mieux que 9e dans la boue de San Francisco après plusieurs glissades, ce qui a permis à Chase Sexton, nouveau venu chez KTM, de prendre la tête du classement. D'ailleurs, la soirée à San Diego pourrait à nouveau se transformer en bataille de boue.

La journée des médias a toujours lieu le vendredi dans les stades de supercross américains. Les pilotes et les responsables des top teams y sont disponibles pour des interviews et effectuent également quelques tours de piste. A cette occasion, les photographes accrédités ont également la possibilité de faire des demandes spéciales de photos.