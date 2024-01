Jett Lawrence (Honda): Momenti di paura durante il media day

Il terzo weekend di Supercross della nuova stagione agonistica a San Diego è iniziato con un momento di paura per il debuttante 450cc Jett Lawrence e la squadra Honda HRC. Lawrence, che era già in sella alla Honda bianco retrò, ha perso il controllo della sua moto dopo un salto un po' troppo corto in una sezione ritmica ed è stato di conseguenza sbalzato di lato sul manubrio.

Dietro a Lawrence - che è stato fortunato - c'era lo spagnolo Jorge Prado (Red Bull-KTM), che stava osservando le tracce e le linee dell'australiano. Prado è riuscito a fermare la sua moto in tempo dopo l'atterraggio e si è immediatamente girato all'indietro facendo segnali con la mano per avvertire i piloti che seguivano.

Lawrence ha dominato l'incontro di apertura ad Anaheim 1 e ha vinto il suo primo Main Event 450cc. Il ventenne australiano ha concluso solo 9° nel fango di San Francisco dopo diverse scivolate, consentendo al nuovo arrivato in KTM Chase Sexton di prendere il comando della classifica. A proposito: anche la serata di San Diego potrebbe trasformarsi in un'altra battaglia nel fango.

Il media day del Supercross statunitense si svolge sempre il venerdì nei rispettivi stadi. I piloti e i funzionari dei team più importanti sono a disposizione per le interviste e compiono anche alcuni giri di pista. In questa occasione, i fotografi accreditati hanno anche la possibilità di presentare richieste di foto speciali.